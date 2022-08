Propone el PAS iniciativa de Protocolo Violeta para atender a mujeres violentadas

A manera de proteger a las mujeres, el Partido Sinaloense ha propuesto una iniciativa donde se incluye el Protocolo Violeta en apoyo a las féminas violentadas, así lo dio a conocer Alba Virgen Montes Álvarez, quien aseguró que esto les permitirá tener un padrón de agresores, identificarlos y poder ayudar a las mujeres afectadas.

La diputada local indicó que con esto se permitirá tener un contexto temprano de la situación que viven las mujeres, y de tener en la mira a sus agresores.

Proyecto

Reveló que se han firmado ya tres iniciativas que tienen que ver con el apoyo a las mujeres y acabar con esta violencia que se tiene en el estado. “Trabajamos con el Ejecutivo a través de la Secretaría de las Mujeres y de los colectivos y organizaciones que se encargan de generar mejores condiciones para ellas”, señaló.

Aseveró que este proyecto nace de la necesidad de ayudar a las mujeres que viven violencia familiar.

“¿Qué ha sucedido con las mujeres que han muerto?, esa mujer que murió y que no la pudimos apoyar cuando ella solicitó la ayuda, y no se le dio, entonces es importante, ese es el Protocolo Violeta, el poder tener ese contexto de la mujer que ya ha sido violentada y darle seguimiento al agresor y a ella también para que no sea agredida”, puntualizó.

La legisladora local lamentó que Guasave se encuentre dentro de los cinco municipios con mayor violencia contra las mujeres, siendo este uno de los principales temas a abordar en el Congreso. “La Alerta de Género se decretó desde hace años y Guasave es de los cinco municipios que ocupa un lugar en violencia familiar y violencia contra las mujeres, resaltó.

Por eso en este periodo no hay receso para nosotros, las comisiones vamos a trabajar en las iniciativas que ya se tienen y en las que se van hacer llegar de los colectivos y agrupaciones de feministas.

El Ejecutivo y nosotros laboraremos en las iniciativas que cada fracción parlamentaria tiene”, detalló.

Condena

Montes Álvarez asentó que en esta iniciativa se está proponiendo tener un registro o un padrón de agresores, y en su momento poder aumentar las condenas.

Dicha iniciativa pretenden llevarla a cabo con ayuda del estado y de la Federación, ”por eso queremos legislar, porque en unas iniciativas se necesita presupuesto, en otras solamente es lo de las penas, poder aumentarlas para que aquel agresor no salga de la cárcel y esté durante todo el proceso en prisión”, explicó.

Reconoció que se tienen que crear los refugios de ayuda para las mujeres, así como también promover más las políticas públicas de protección para evitar más agresiones o feminicidios.

Te recomendamos leer:

La diputada del PAS recordó el caso de la joven Allison “N”, quien fuera asesinada en Costa Rica, Culiacán, luego de que el responsable ya está detenido y fue condenado a 30 años de prisión, sin embargo, resalta que la familia está pidiendo que se le sumen 10 años, y es en esto en lo que se quiere trabajar, finalizó.