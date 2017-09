Propone refinanciar la deuda por lámparas LED

Guasave, Sinaloa.- Ante el alto costo que tuvo la instalación de 11 mil lámparas tipo LED para el municipio de Guasave, cuyo costo fue superior a los 100 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guasave está buscando la forma de refinanciar la deuda, es decir, que el monto que se le debe a Bansi sea adquirido por otra institución bancaria a la que el Ayuntamiento de Guasave le pagaría.

La presidenta municipal Diana Armenta explicó que desde hace algún tiempo hicieron un trámite porque nosotros como Ayuntamiento teníamos que calificar la deuda. “Este es un trámite que tienen un costo, ya lo calificamos, se hizo el trámite legal, se pagó y solo estamos esperando el documento en el que se certifica que tenemos la calificación para que volvamos a reunirnos con el banco y estar en condiciones de buscar un refinanciamiento de la deuda”, aclaró.

La propuesta

La alcaldesa insistió que este proceso de refinanciamiento de la deuda es la opción más justa que tienen “porque en caso de que no se diera este refinanciamientos tendríamos que hacer otras acciones que no quisiéramos, porque lo que queremos es que si el municipio no tiene condiciones para pagar, si no califica para pagar esa deuda porque no tenemos las finanzas para hacerlo y ese banco nos multa por no calificar favorablemente entonces a nosotros no nos conviene. Y por eso queremos hacerlo con otro banco y andamos buscando la oportunidad”, explicó.

Dijo que lógicamente el banco tiene sus reticencias, “pero si somos un municipio al que se le dificulta el pago y no somos buen cliente, no vemos por qué no nos dan la oportunidad de que vayamos a otro banco que nos dé otras”.

La opción

Dijo que una de las opciones es refinanciar con Banobras que es el banco que mejores tasas les ofrece; además, aclaró que de todos los créditos que tiene el Ayuntamiento estos ya se refinanciaron con Banobras, excepto la deuda de Bansi “porque nos faltaba este trámite y porque además es un convenio bastante productivo para ellos, ventajoso, porque si nosotros no calificamos o estamos aptos para ser sujetos de un crédito somos multados por parte de ellos y obviamente será difícil que ellos se quieran deshacer del negocio.

Aclaró que no se ha dejado de pagar la deuda porque se descuenta de las participaciones federales.