Proponen inculcar movilidad responsable en ciudadanos

Guasave, Sinaloa.- Ante la necesidad de ir reactivando la economía de la región las autoridades deberían promover una campaña de movilidad responsable en la población en busca de prevenir más contagios de Covid-19, opinó Humberto Andrade Gámez.

El presidente del Codesin zona centro-norte comentó que en las estadísticas en Guasave sigue siendo peligroso el tema del Covid-19, amén de los datos que no se suben oportunamente a la plataforma de la Secretaría de la Salud.

“Hemos tenido muchos fallecimientos de personas conocidas, un doctor que nos dio mucha pena que haya fallecido, el caso es que con el tema del quédate en casa, cuando andábamos en las mesas de diálogo viendo la reactivación y en una lucha incansable como que el eslogan debería cambiar un poquito a en lugar de quédate en casa a la movilidad responsable”, expresó.

El representante empresarial señaló que si bien se pueden promover muchas acciones adentro de los negocios y cumplir todos los protocolos, pero que no se sabe si afuera de dichos negocios esté el mayor riesgo en la movilidad.

Yo creo que este es el tema, si no hacemos una cultura de movilidad responsable yo creo que van a seguir los contagios y vamos a seguir atemorizados y no vamos a trabajar como quisiéramos y no vamos a avanzar y va ser un círculo vicioso que no vamos a romper nunca.”