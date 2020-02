Proponen priorizar al peatón ante operatividad de nuevo puente

Guasave, Sinaloa.- Ante los cambios ne-cesarios que se avecinan al irrumpir el puente elevado por el Centro con ma-yor impacto en la calle Cuauhtémoc, conferencistas y ciudadanos hicieron una serie de propuestas en el Foro de Movilidad Urbana, en las que consideran que se debe priorizar al peatón o de lo contrario las problemáticas se agravarían al haber más aforo vehicular.

En el foro que se realizó ayer, el Implan, en coordinación con el Ayuntamiento y Desa-rrollo Urbano Río Sinaloa, se hicieron escuchar los organismos que proponen contar con vías que ayuden con la movilización de forma efectiva y será para mayo cuando se deban presentar las propuestas concretas de la movilización de la vía, por lo que se realizarán mesas de trabajo y continuarán con el foro un par de semanas más.

Entre las propuestas de uno de los cinco exponentes, el arquitecto Raúl Diego Cervantes, miembro activo del Colegio de Arquitectos en Guasave, señaló que el puente es una vértebra que va a irrumpir el Centro que traerá agraviantes de no hacerse los cambios adecuados, ya que se debe tomar en cuenta que solo en el cruce de la calle Cuauhtémoc y Juan Carrasco hay un cruce de mil 060 peatones en dos horas, por lo que se propone ceder la calle Doctor de la Torre al peatón, modelos que no son inventados por el colegio que representan sino que son basados en otros que ya están operando en otras ciudades y enfocar los cambios de ingeniería urbana.

Nos ha faltado implementar planes pilotos en la ciudad, no tenemos un espacio donde digamos adapta la calle, no lo podemos hacer, el ciudadano ni se imagina cómo pudiera ser ese espacio porque no tenemos un pedacito que nos hayan brindado.”