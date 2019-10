Proponen que se potencialice el ecoturismo en Guasave

Guasave.- Al ser Guasave un municipio rico en espacios naturales al tener playas, bahías, zonas protegidas de manglares, ríos y ruinas, se propone se potencialice el ecoturismo para atraer a los visitantes. Valeria Guadalupe Gonzá-lez Peraza, jefa del departamento de Cultura de la Secretaría de Turismo, señaló que el Corazón Agrícola de México tiene potencial pero se requiere de trabajar en equipo para obtener resultados.

Capacitación

El ecoturismo o turismo de naturaleza es un estilo del turismo alternativo diferente a lo tradicional en el que se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio que acoge y sensibiliza a los viajantes, por lo que es de suma importancia la capacitación y sensibilización para brindar el trato a los turistas.

La jefa del departamento de Cultura de la Secretaría de Turismo hizo la sugerencia durante el curso-taller denominado Trabajo en equipo y patrimonio cultural que se impartió ayer en el Centro Cultural dirigido a empresarios y a trabajadores.

La funcionaria sugiere la instalación de comités para que se trabaje en equipo en pro de la actividad turística, que le apuesten a los eventos a desarrollar otros productos turísticos para beneficiar la actividad.

“Cuando hacemos las cosas como equipo y no como grupo funcionan, porque como equipo tienen responsabilidades, tienen funciones, roles.”

La expositora resaltó que a Guasave no le hace falta nada, y cuenta con lo necesario y en abundancia para ser un municipio atractivo para los turistas. “La participación que se generó en este curso es precisamente de las ganas que tiene la gente de proyectar todo lo que tiene Guasave, el potencial turístico, historia, lo moderno, la excelente gastronomía y este curso de trabajo en equipo nos ayuda a reconocer que haciendo las cosas en conjunto sociedad, gobierno municipal, estatal, podemos consolidar los grandes proyectos que pueden detonar al municipio.”

González Peraza dijo que en la actualidad todo el territorio sinaloense está enfocado al turismo. “Tenemos muchas cosas que ofrecer y Guasave no se queda atrás, todo Sinaloa ha reportado aumento de visitantes en el verano pasado y Guasave es uno de los principales municipios del estado y tiene mucho que ofrecer.”

Solicitud

Se hizo hincapié que de tener algún proyecto o idea pueden acudir con la Dirección de Desarrollo Económico del municipio y para capacitaciones están abiertos en la Secretaría de Turismo con temas como Cultura Turística, Anfitrión Distinguido, Trabajo en Equipo, Atención al Clien-te, Embajadores Turísticos para estudiantes. “No tienen ningún costo, los solicitan a través del municipio.”