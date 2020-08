Proponen rescate de los arcos en el mercado municipal

Guasave, Sinaloa.- En la antigüedad, la zona de los arcos del mercado municipal era un sitio muy importante a donde llegaban pobladores a abastecerse de mercancías montados en burro, caballo, mula o carreta, lo que le ha dado un valor histórico que bien vale la pena rescatar, considera don José de Jesús Pereda Segobiano.

Quien por muchos años ha sido comerciante en dicho inmueble, comenta que hace tiempo, como integrantes del grupo literario Flor y Canto, tuvieron la idea de proponer al Gobierno del municipio una remodelación, y para ello se hizo una aportación económica de los locatarios, pero los recursos se destinaron a otras necesidades que se tenían en el interior del inmueble, como drenaje y piso.

Propuesta

“La inversión que nosotros pedíamos era para darle una remodeladita a los portales en Zaragoza y Obregón”, explicó.

Nosotros hemos platicado con arquitectos y nos dicen que hacerle un cambio es una inversión pequeña, no se necesita una gran inversión que tenga que hacer la autoridad”.

Posterior al primer intento de remodelar dicha área, se hizo otro guardadito en el Ayuntamiento con recursos de los locatarios, detalló, llegando a reunirse 240 mil pesos, pero de esos ya no se supo qué pasó.

“Esos (recursos) ya no supimos qué pasó porque en una ocasión nos dice el administrador del mercado de aquel tiempo, ¿Saben ustedes cuánto dinero tienen reunido?, y pues no se hizo nada, se acabó la administración y no se hizo nada”.

Ahora de nuevo surge la inquietud de que se busque un recurso para que se pueda cambiar el piso y rehabilitar los arcos.

El cambio que nosotros sugerimos es el piso, que está muy deteriorado, y en los arcos que se pudiera hacer un cambio también, manteniendo el diseño original de los pilares”.

Importancia

Quien ha sido locatario del mercado municipal desde hace varios años, mencionó que dicha zona es muy representativa para este inmueble, ya que ahí amarraban burros, caballos, mulas y dejaban las carretas quienes acudían a abastecerse de mercancías.

“En este caso, lo urgente es el cambio de piso, y si ya se decidiera hacer una inversión más fuerte, pues arreglar los arcos, pero no estamos pidiendo una obra faraónica. Nosotros creímos que ahora que le pegaron una manita de gato al mercado, iba a abarcar el piso cuando menos, y no se hizo, se hicieron otras cosas en el interior pero el piso no se cambió”, expuso.

Se dice que en la antigüedad, en esta zona, había un árbol muy grande y ahí fue donde surgió el mercado.