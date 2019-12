Protección Civil decomisan más de 15 kilos de pirotecnia en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Elementos de Protección Civil decomisaron más de 15 kilogramos de pirotecnia durante el operativo previo a Navidad.

El material incautado se encuentra en las oficinas de la dirección y será destruido según informó Francisco Soto Sánchez director de la paramunicipal.

Dentro de esa pirotecnia retenida figuran cohetes, cebollitas, luces de bengala, tumba casas entre otros de mayor impacto.

Soto Sánchez aseguró que conocen bien donde se encuentra el principal centro d distribución, el cual es una dulcería ubicada en el centro de la ciudad, sin embargo detalló que por cuestiones legales ellos no pueden retirar todo el material ya que no les corresponde, así mismo hizo un llamado a la población para que no compren este material.

"Nosotros hemos hecho nuestro trabajo pero el detalle está en la inconsciencia, la gente no quiere hacer caso y sigue comprando este material a sus hijos. Todos creen que a ellos no les pasará pero ya ve ahí el caso del niño de El Marcol", señaló refiriéndose a un menos que fue llevado a un nosocomio por quemaduras provocadas por cohetes.