Protección Civil demanda equipo y unidades para mejor operatividad

Guasave, Sinaloa.- A dos semanas de haber rendido protesta Mijaíl López Espinoza, como director del nuevo Instituto de Protección Civil, ha realizado una valoración de las necesidades que se tienen para operar de forma integral.

El líder del organismo detalló que carecen de equipo, unidades y mejoras en las instalaciones.

Nuevo reglamento

López Espinoza puntualizó que una vez aprobado el nuevo reglamento por la asamblea de regidores entrará en vigor y se harán una serie de adecuaciones.

Entre las prioridades señaló mejorar la condición e instalaciones de la oficina de Protección Civil, así como hacerse de equipo. “Nosotros pertenecemos a una sola área de gobierno municipal y en ocasiones muy poco del estatal, pero buscamos la manera de abrir este abanico de oportunidades para traer algo que nos beneficie en cuanto a equipamiento, capacitación, una serie de cosas que nosotros tenemos que implementar porque no nos podemos convertir únicamente en actividades extraordinarias.”

El funcionario recalcó que se requiere de mucho equipo, desde una ambulancia que les permita atender a la ciudadanía, camillas, tablas rígidas, equipo de curaciones, por citar algunas de las necesidades más apremiantes. “Requerimos de más equipo de respuesta rápida porque los que tenemos no son para ello, a veces es necesario equipo doble tracción 4x4 y no lo tenemos, no tenemos herramientas como lo tiene Bomberos y Cruz Roja.”

Aun cuando entre las necesidades destacan incrementar la plantilla laboral, de momento se destaca la posibilidad y seguirán los 10 elementos. “Ahorita de momento no, pero esa es la idea y buscar especialidades para que cada uno tenga una función específica, para que los elementos que estén en el instituto tengan una especialidad que es lo que buscamos.” Hablo de la necesidad de capacitar al personal para que estén especializados en la inspección de inmuebles, comercios en la industria, también un grupo de técnicos en urgencias médicas, entre otras.