Próximas semanas, cruciales para disminuir casos de Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los próximos 15 días son cruciales para disminuir la curva de contagios de Covid-19, explicó la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

Silvia María Preciado Machado detalló que desde la Secretaría de Salud a nivel federal les han hablado sobre la importancia que tiene el que la población se apegue a las medidas de restricción y aislamiento durante los próximos 15 días, sin embargo lamentó que la cercanía de fechas como el 10 de mayo pongan en riesgo la cuarentena.

Preocupación

“A partir de estos días y en las próximas dos semanas se habla de que es la parte más crucial para bajar de alguna manera la curva de contagios de Covid-19. Es muy importante que la gente entienda que si permanece en casa este tiempo nos aseguramos de que esto acabe más pronto y además algo muy importante, evitamos que se colapse el sistema de salud pública.”

Preciado Machado aseguró que en Guasave no se ha visto aún rebasado el sistema de salud para dar atención a los pacientes, sin embargo no se descarta la posibilidad de que esto suceda si no se acatan las recomendaciones.

“Aunque es mucha la gente que hace caso desgraciadamente uno se encuentra aún a dos que tres gentes en la calle que expresan abiertamente sus ideas de que esto no es real, no creen aún y esto es una situación que pone en riesgo al resto de la población, pues esta gente no acata las medidas por la misma incredulidad.”

Las cifras

Cuestionada respecto al señalamiento que hiciera la alcaldesa en cuanto a que las cifras de casos confirmados en el municipio por la Secretaría de Salud no corresponden a la realidad, la funcionaria reconoció que al tener Guasave dos hospitales de concentración, en los que se atiende a pacientes de municipios aledaños, puede haber algunas cifras que de inicio se le sumen a Guasave.

“Ya lo hemos explicado antes, lo que sucede aquí es que como tanto en el Hospital General como en el IMSS principalmente, se atiende a pacientes de municipios como Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito incluso, en la plataforma que maneja la Secretaría de Salud Federal los casos se suman en el municipio donde se aplica la prueba, es por ello que hay ocasiones en las que vemos de repente algunos cambios en las estadísticas precisamente porque se rectifican datos.”

La galena pidió a la población hacer uso del call center que la Secretaría de Salud en el estado tiene a disposición para atender casos sospechosos.

Detalló que en Guasave esto es relativamente muy poco utilizado, tanto que al martes se contabilizaban apenas 149 llamadas efectuadas.

