Que el nacimiento del hijo de Dios sea esperanza y vida para todos: Padre Alfonso Leyva, en Guasave

Sinaloa.- Aún con la pandemia enmarcando una fecha tan importante como el nacimiento del hijo de Dios, es necesario no perder las tradiciones y orar al Señor para que ya no haya más muertes causadas por este virus, resaltó el padre Luis Alfonso Leyva López.

Llamó a los guasavenses a ser más fraternos y a apoyarse unos a otros en estos tiempos tan difíciles que persisten.

Mensaje

El sacerdote católico destacó que pese a la situación que se vive por la pandemia y ante el hecho de que muchas familias han padecido la pérdida de algún familiar a causa del virus, es necesario no perder la esperanza, la paz y las tradiciones.

Indicó que este acontecimiento histórico como lo es el nacimiento del hijo de Dios, debe ser tomado como una oportunidad de incrementar la esperanza que tan necesaria es para todos.

“No perdamos las tradiciones, sé que muchas personas han perdido familiares y un poquito la paz, que no perdamos la paz, que no perdamos la confianza, que sepan que el Señor se manifiesta y que esperemos que este nacimiento del hijo de Dios, que este acontecimiento histórico, sea tomado como una oportunidad de la esperanza que queremos vivir todos.”

Leyva López deseó que esta Navidad llene de esperanza y salud a todos los guasavenses.

“Deseando a todos que esta Navidad, el nacimiento del hijo de Dios sea esperanza y vida para todos, que haya armonía, que haya comunión, paz, que se acaben las divisiones y que se respeten como familia.”

Añadió que es necesario fomentar la conciencia, el respeto, y la actitud de propuesta de hacer las cosas con sencillez y humildad.

El llamado

El párroco invitó a seguir cuidándose con los protocolos sanitarios aún estando en familia y a orar para que no se registren más decesos en esta pandemia.

“Hay que seguir cuidándonos, no desanimarnos y echarnos porras unos con otros, pidiéndole al Señor que ya no se lleve más personas por la situación de la pandemia y que tratemos de que si se van a reunir en familia tengamos la sana distancia y no dejar de la mano el gel antibacterial y el cubrebocas.”

Reiteró que en estos tiempos difíciles es necesario tratar de ser fraternos y practicar la solidaridad.

“El llamado que le hago a toda la sociedad es que no perdamos la esperanza y que tratemos de vivir en armonía, que sepamos entender que los valores no se pierden, tampoco se pierde la integridad de las personas, e invito a todos los guasavenses a que verdaderamente tratemos de ser fraternos, que vivamos en comunión, solidaridad y en amistad.”

Actividades

El padre Luis Alfonso informó que este día se estarán realizando misas a las 10:00, 12:00, 18:00 y 19:00 horas, resaltando que solo se permite el ingreso de entre 70 y 80 personas por misa.

Señaló que es indispensable el uso de cubrebocas para ingresar al templo y que en caso de no traerlo se les proporciona en la entrada, así como gel antibacterial.