Que hagan públicos los estados de cuenta: Socorro Castro

Guasave, Sinaloa.- Tras los señalamientos que hiciera la alcaldesa y la actual gerente de Jumapag que la deuda con la Comisión Federal de Electricidad es herencia del gerente anterior, Socorro Castro Gálvez, se defendió enfatizando que durante su periodo dentro de la Junta no se le quedó debiendo nada a CFE.

Castro Gálvez subrayó que los números no mienten y en el estado de cuenta de Jumapag con la Comisión hasta el mes de octubre del que tiene posesión, los meses que presentan adeudo son de agosto en adelante y su salida fue el 16 de julio.

Aclaración

El exgerente de la paramunicipal detalló que en el mes de octubre, cuando por primera vez declaron que él había dejado una deuda de más de 10 millones de pesos con CFE, investigó lo que sucedía y una persona dentro de Jumapag le proporcionó un estado de cuenta hasta ese mes con el número de facturas pagadas.

Yo tengo un corte, un estado de cuenta oficial, de la Jumapag, en esos días de octubre cuando declararon la primera vez y créeme que pues no son mis periodos, ellos deben agosto, septiembre, octubre, y pues ya no sé más, yo ya no estaba ahí.”

Castro Gálvez explicó que se tuvo un problema con una de las facturas del mes de mayo por un millón 400 mil pesos, pero fue traspapeleo debido a un cambio con el personal de la CFE que posteriormente se aclaró y para cuando él salió de la Junta no se adeudaba nada.

Cuando yo salí de la Junta se había traspapelado un cobro de mayo; a Jumapag la atiende un ejecutivo de CFE y en esos meses hubo un cambio en CFE y nos dejaron de enviar algún correo y por ahí se quedó una factura de mayo, pero después se aclaró todo eso y se puso en orden; yo salí el 16 de julio y dejamos junio listo.”

Dentro de la explicación, el exfuncionario señaló que la energía eléctrica es un gasto corriente generado por la operatividad de la Junta, no por los exgerentes, y quien esté al frente debe hacerse cargo de cubrirlos, sean sus periodos o no, por lo que le extrañaba que a estas alturas buscaran culpables, en vez de soluciones.

“Se me hace raro que en lugar de buscar soluciones estén buscando culpables; voy a ser sincero, cuando yo entré también me topé con gastos corrientes que había que pagar, que no eran de mi periodo, pero son gastos corrientes, y si tú tomas la responsabilidad de una función pública hay que hacerle frente, es como si yo hubiera despotricado el 10 de noviembre que me estaban cobrando cosas de cuando yo no estaba, sería una irresponsabilidad de mi parte porque yo estoy agarrando esa responsabilidad, con todos los problemas que se tengan.”

Castro Gálvez indicó que Jumapag es una empresa pública y debe, por ley, transparentar sus finanzas, y al hacerlo se podrá constatar qué periodos no fueron pagados y cuáles sí.

No vale nada lo que yo digo, ni lo que dicen ellos, hay información oficial del área de Contabilidad de Jumapag y de cobranza de CFE, y ahí están las fechas claras, los números no mienten.”

Documentos

Para finalizar, el exgerente de Jumapag enfatizó que incluso un mes después de que él salió de la paramunicipal se le hablaba para que realizara pagos, pues no se le había dado el nombramiento oficial a la actual gerente, y se tuvieron que levantar muchas actas aclaratorias precisamente para que no se dijera después que se hicieron movimientos sin su conocimiento.

“Por alguna razón a la persona nueva que entró, a esta señora, no le daban su nombramiento y todavía me seguían pidiendo a mí, casi por un mes, que pagáramos todo, me seguían hablando proveedores, yo le decía a la contadora lo que necesitábamos pagar y que se le comunicara a la nueva gerente lo que se iba a hacer, entonces, Control Interno, la licenciada Gabriela Vega Velarde, levantaba una acta cada vez que hacíamos un pago para que no hubiera confusiones y que la nueva administración no dijera que pagamos cosas sin su conocimiento y ahí quedaron todas esas actas. Nosotros todavía pagamos cuentas de Jumapag recuerdo yo hasta el 10 o 14 de agosto, hasta que dijimos ya no más, que hicieran los cambios ellos, que agarraran la responsabilidad.”

Añadió que tras la entrega- recepción se tiene un periodo de 30 días para cualquier aclaración y él hace cinco meses que dejó la gerencia.