Que no lleven a sus hijos a clases si no están de acuerdo: Quirino Ordaz

Sinaloa.- A semanas del regreso a clases presenciales, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel declaró que en Sinaloa sí se abrirán las escuelas para el ciclo escolar 2020-2021, aún cuando no se tiene fecha para aplicar la vacuna anticovid a menores, y contestó que padre que no esté de acuerdo con el regreso a las aulas, que no mande a sus hijos.

Quirino Ordaz Coppel declaró que hay madres que están de acuerdo que se inicie el ciclo de forma presencial porque están hartas de la situación que viven como jefas de familia.

"Que no los lleven y quien quiera llevarlos, que lo haga, eso es voluntario, pero van a ser escuelas abiertas, y sobre todo muchas madres, al revés, que quieren que vuelvan por la situación que viven al padecer como jefas de familia, pues están realmente muy estresadas y también hartas, y con los debidos cuidados y protocolos creo que se va ir probando que va ser un buen modelo ", reveló.

Indicó que abordó con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la aplicación de la vacuna a infantes y jóvenes menores de 18 años, pero de momento no son prioridad.

"Yo lo traté el tema con el presidente, lo planteamos, pero la prioridad nacional es la atención de la vacuna 18 años y más, una vez que se resuelva o se atienda toda esa población, se va a pasar a los menores.

Descartó la posibilidad de que el Isife apoye en la mejora de la infraestructura de escuelas, pese a que hubo planteles que están desmantelados y en pésimas condiciones.

Consideró que se requiere del esfuerzo de todos para la limpieza de los mismos, porque en lo que a su gobierno respecta, no tiene tiempo para licitar.

Ordaz Coppel resaltó que la SEPyC será quien valore si en el caso de los maestros de nivel básico, sea obligatorio el regreso a las aulas de todo el personal, ya que de momento están llegando a acuerdos con los sindicatos.

"Eso lo está determinando la Secretaría de Educación Pública y se está llegando a acuerdos con los sindicatos", finalizó.