Que no lloren y que paguen: “Kory” Leyson, sobre adeudo de 11 mdp que dejo su administración en Guasave

Luego del señalamiento que hiciera el secretario del Ayuntamiento, Adán Camacho Gámez, sobre el adeudo de 11 millones de pesos por equipo de cómputo que dejó la administración de Armando Leyson Castro, el expresidente municipal responde que “no hay que ponerse a llorar y a quejarse”, al mismo tiempo que dijo que se deben de pagar.

El exalcalde reconoció el adeudo que se dejó, sin embargo, también justificó que había una necesidad de darle una transformación tecnológica a las arcas municipales y que por condiciones financieras no se pudo cumplir con el pago correspondiente.

Pago

Armando “Kory” Leyson recordó que durante su última administración también pagaron mucho dinero de obra pública que no se pagó en el pasado.

“Porque no son las personas físicas, no es el “Kory” Leyson, no es Ramón Barajas, ni es “Chuy” Burgos, ni es el doctor Ahumada, es la institución la que se genera ese compromiso”, señaló.

Equipo

Leyson Castro indicó que la administración actual se debe abocar a pagar, ya que es un equipo que en algún momento iba a cambiarse.

“Hay que pagar, hay que pagar, pues el equipo ya está, además le ha servido mucho al gobierno de Diana, al gobierno de Aurelia y hoy al gobierno este, y seguramente a los que vengan”, puntualizó.

Dijo que a la actual administración les está tocando pagar deudas que dejaron administraciones pasadas, “así como cada quien ha pagado como puede los compromisos que se contraen pues a ellos les está tocando ahorita pagar esa deudita”, señaló.

Te recomendamos leer:

Aunque dijo no recordar el número de equipos que se adquirieron por el orden de 11 millones de pesos, recalcó que se resolvió un grave problema que tenía el Ayuntamiento en ese tema y que no pagaron por condiciones financieras.