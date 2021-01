‘Que no se haga ilusiones’ dice Casimiro Zamora a Eleno Flores

Guasave, Sinaloa.- Casimiro Zamora y Eleno Flores Gámez emitieron una serie de declaraciones en cuanto a sus aspiraciones políticas en las que se hicieron señalamientos fuertes por parte del diputado federal, catalogando de oportunista a este último.

Por su parte, Flores Gámez insistió que la ciudadanía quiere verlo en conjunto con Jesús López Rodríguez, y así será, les toque por donde les toque.

Declaraciones

El diputado federal, Casimiro Zamora, señaló que el partido está cerrando filas a los oportunistas, recalcando que en días pasados ‘gente sin escrúpulos políticos’, manifestaron querer incursionar a un puesto por Morena, pero dijo, han pertenecido a muchos partidos políticos y no les han respondido al pueblo desde esas trincheras.

Al ser cuestionado si se refería a Eleno Flores, el diputado respondió ‘entre otros más’, para después recalcar que dentro de Morena se tienen personas capacitadas.

Entre otros, la verdad que sí, por qué los vamos a querer (refiriéndose a Eleno Flores y Jesús López Rodríguez) si tenemos gente más preparados que ellos, entre ellos está Casimiro Zamora, con un currículum de lucha de izquierda de más de 30 años.”

Señaló que Eleno Flores tuvo su oportunidad, y la ‘echó a perder’, pero que siempre estuvo votando a favor de las iniciativas del PRI.

Lo echó a perder él, tuvo la oportunidad de ser y reivindicarse, pero todo el tiempo estuvo votando a favor de las iniciativas del PRI; su vida política la echó a perder, que no engañe a la gente, que no se ilusione.”

“El partido está tomando la línea de investigación de quién es quién y él ha sido un traidor para la votación en el Congreso del grupo parlamentario al que él pertenecía”, finalizó el diputado federal.

Respuesta

Eleno Flores Gámez, por su parte, enfatizó que viene defendiendo a la 4T, así como el proyecto de López Obrador y recalcó que no es oportunista, como lo señaló el diputado Casimiro Zamora.

“Nosotros no somos oportunistas, somos diputados locales por elección popular, hemos mostrado cómo se trabaja, cómo se trata a la gente, estamos dentro del agrado del pueblo y supuestamente esta coalición de Juntos Haremos Historia, somos puros funcionarios que el pueblo pone y el pueblo quita y hemos logrado cosechar cada más la simpatía ante la sociedad.”

Flores Gámez indicó que ‘tiempos traen tiempos’ y que no viene a pelear con nadie.

Yo no vengo a pelear ni discutir con nadie, hay mandos que dirigen este barco y estamos esperando los tiempos nada más de que los altos mandos estatales y federales, vengan y postulen a los candidatos que van a representar en el 21 a la 4T.”

Al ser cuestionado sobre si ya se tenía descartada su participación por la alianza del PRI-PAN-PRD, Flores Gámez respondió que no se puede descartar nada.

“En la vida no se puede descartar nada, no puedes decir de esta agua no he de beber, nosotros traemos una chamba bien coordinada entre el doctor López Rodríguez y su servidor, uno va a ir a la federal y otro a la presidencia municipal… Hasta ahorita nosotros estamos chambeando para aparecer en las boletas, estamos haciendo lo que el pueblo está pidiendo y se lo vamos a conceder, nos toque por donde nos toque.”