Que nos corran, pero la lucha no va a parar: Israel López

Guasave, Sinaloa.- Ante las declaraciones que hiciera el tesorero municipal sobre el expediente listo para el despido del líder del sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Israel López enfatizó que eso no los va a hacer claudicar en la lucha, e invitó al funcionario a leer la Ley Federal del Trabajo, pues aseguró que para la rescisión del contrato son más de tres faltas injustificadas.

Detalló que el primer día que se manifestaron fue el martes, y después de su horario laboral, por lo que solo fueron dos días los que permanecieron en el Ayuntamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Defensa

Israel López Cortez, líder del sindicato de la Jumapag, señaló que para iniciar, el tesorero no es la persona indicada para dar ese tipo de información, pues no tiene facultades para hacerlo. “Para empezar él no es la persona adecuada para que dé ese tipo de declaraciones, él es el tesorero y se debe de encargar de administrar los recursos del municipio, él no tiene facultades para hacerlo, en todo caso sería la presidenta municipal, pero ha brillado por su ausencia.”

Leer más: Llaman a respetar la diversidad sexual y acabar con la homofobia en Sinaloa

Además lo invitó a leer bien la Ley Federal del Trabajo. “Decirle que mire bien, que lea el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción 10, donde dice que son más de tres faltas la causa de rescisión de contrato y no dos, pero como siempre, ellos trasgreden la ley.”

Al ser cuestionado sobre si están confiados en que el despido justificado no procederá, el líder sindical señaló que sí, recalcando que ellos están apegados a derecho.

“Nosotros estamos apegados a derecho, claro que ellos están impuestos a trasgredir la ley, el que quieran cometer una serie de arbitrariedades ya lo veíamos venir, ya sabemos cómo se manejan ellos, ellos nada más pueden violentar la ley, nosotros no, y pues nosotros tenemos que defendernos a como podamos y lo vamos a seguir haciendo.”

Enfatizó que lo único que los trabajadores buscaban era ser atendidos y que se les fueran solucionando las problemáticas que arrastran, sin embargo dijo que no tienen miedo y que intensificarán la lucha.

Leer más: SEPyC lanza convocatoria de becas para estudiantes de escuelas particulares en Sinaloa

“A nosotros no nos va a doblar esto, no nos da miedo, ya nos corrieron una vez, que nos vuelvan a correr, pero eso no va a hacer que claudiquemos en la defensa de los trabajadores. Si hay que sacrificar eso lo vamos a sacrificar, pero no vamos a abandonar la lucha, va a ser más intensa y se lo vamos a demostrar porque parece que eso es lo que quieren.”