¿Qué opinas? Sociedad de Guasave, Sinaloa, está en contra de dejar de lado el cubrebocas

Guasave, Sinaloa.- Tras realizar un sondeo entre la población de Guasave, sobre la posibilidad de que el gobierno deje de exigir el uso de cubrebocas en la vía pública, la sociedad coincide en que esa es una situación personal, ya que cada quien debe de tomar la decisión de utilizarlo o no, pero de entrada rechazan esa medida.

De igual manera coincidieron en que aún no es hora de dejar de exigirlo, ya que es poco el tiempo que tiene el estado en semáforo verde, lo cual podría cambiar de nueva cuenta tarde o temprano, en caso de un repunte o que aparezca otra nueva variante, por lo que no pueden dejar de lado las medidas de prevención.

Opciones

Carlos Andrés Reyes expresó que en lo personal, si él quisiera usarlo o dejarlo de utilizar, sería su decisión, por lo que el gobierno no debería dejar de exigirlo, porque en ocasiones a una persona se le olvida portarlo, pero al saber que es un requisito, busca la manera de obtener uno y así protegerse.

“Yo puedo elegir si lo uso o no, y hay quienes en ocasiones no lo hacen, pero es una persona de cinco, y eso ha influenciado en que el semáforo en el estado haya cambiado, pero si dejan que la sociedad decida no lo usarán y eso podría generar un repunte”, aseveró.

Írving Molinero Diarte expresó que el cubrebocas continúa siendo muy importante por el tema del coronavirus, y que el usarlo no provoca ningún problema ni dificultad, ya que es mejor tenerlo, pues de esa manera se están previniendo los contagios.

Destacó que por el tema de la salud es que se debería de continuar exigiendo su uso y así continuar protegiéndose de esa enfermedad.

“No nos hacemos nada utilizándolo, no veo porqué el gobierno ya lo quiere dejar de lado, si apenas hace poco regresamos a semáforo verde”, resaltó.

Agregó que el gobierno debe de tomar decisiones favorables para el pueblo, pero que el dejar de lado los protocolos de salud podría ser contraproducente, ya que hay momentos y lugares en los que la gente tiende a aglomerarse y es ahí cuando los casos de contagios podrían repuntar.

Desacuerdo

Armando Castro reveló que no está de acuerdo con que se deje de lado el cubrebocas, ya que eso pone en mayor riesgo de contagio a quienes tienen sus negocios en los mercados o en la vía pública, debido a que tienden a estar más cerca de la gente e interactuar con un gran número clientes.

“Esto podría ocasionar que quienes tenemos nuestro puesto resultemos infectados con el virus, ya que en ocasiones hasta se aglomeran queriendo comprar”, finalizó.