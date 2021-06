"Que ponga a trabajar a la Fiscalía", pide José a AMLO en marcha de justicia rumbo a CDMX

Sinaloa.- A 37 días de iniciar a pie su llamada ‘Marcha por la justicia de México’, al tener un hijo desaparecido, hoy arribó a Guasave, y entre los llamados que hace a las autoridades y al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que ponga a trabajar a la Fiscalía General del Estado, al considerar que los grupos de búsqueda han estado haciendo el trabajo que a ellos les pagan por hacer.

"Nosotros no podemos estarle haciendo el trabajo a la Fiscalía, a ellos les pagan para que hagan su trabajo. Como familiares de personas desaparecidas o víctimas no podemos estarles haciendo el trabajo, y si no pueden que renuncien y dejen el cargo y lo dejen para quienes sí estén dando resultados", externó afuera del Ayuntamiento tras reunirse con integrantes con el colectivo "Rastreando tus Huellas," y la presidenta municipal Aurelia Leal López.

El jueves 20 de mayo del presente año dice haber salido de La Paz, con destino a la Ciudad de México para buscar un acercamiento con López Obrador.

El manifestante de 52 años de edad compartió que sus planes son llegar al Zócalo y al Palacio Nacional para hacerle dos peticiones personalmente: La primera relacionada con el desempeño de la Fiscalía, y la segunda del sector salud, al tener un sobrino diagnosticado con cáncer, a quien se le cobran las quimioterapias.

Con el anhelo de encontrar a su hijo José Luis Espinoza Rodríguez, sigue su camino, aunque las caminatas forzadas han hecho estragos en sus pies, que están ampollados y con lesiones severas.

En su estancia en este municipio comenta que fue el 19 de noviembre del 2014 la fecha en que desapareció su hijo, de 19 años de edad, de quien platica estudiaba la preparatoria en Villahermosa, Tabasco. No porta consigo acta de nacimiento, ni la denuncia interpuesta o documentos oficiales ante autoridades, pero cuenta que desapareció cuando se dirigía a Tijuana, donde pretendía hacer un examen para ganarse una beca para estudiar en la Universidad de Harvard.

Expresó que ha sobrevivido a la caridad de quien lo mira caminar por la Internacional, ya que no tuvo dinero para emprender la travesía, al ser despedido en el periodo de Enrique Peña Nieto, de la plataforma de Pemex, donde dice trabajó.

José marcha por la justicia en México | Foto: Mauricio Valenzuela/ Debate

En el manifiesto impreso en una lona sujetada con madera que carga en su recorrido explica cuál es su destino, y llama a los ciudadanos a unirse, pero hasta hoy ha hecho la travesía solo.

"Por Los Niños y Niñas, Por los Desaparecidos. Por las mujeres que han muerto en el país. Pongamos un alto a la delincuencia organizada.” E invita a quienes se le quieran sumar a poner un alto a las injusticias, en la república mexicana. "Mexicano, únete a la marcha".

Hoy el padre de familia reposará en la ciudad, al darle alojamiento y alimento el Ayuntamiento, para retomar su marcha mañana a las 5:00 horas.

