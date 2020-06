Que se cumpla el compromiso del presidente, pide la Caades

Guasave, Sinaloa.- “Nosotros no queremos agitar las aguas ni es un tema partidista ni es un tema político, es un tema de un compromiso que se hizo y que hasta el día de hoy no tenemos certidumbre y no tenemos respuesta de que se vaya a cumplir”, manifestó Gustavo Rojo Plascencia al participar en la manifestación realizada por productores de maíz.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa dijo que de no tener una respuesta con la movilización realizada hoy van a seguir manifestándose hasta que se les cumpla pues hay un compromiso presidencial que se debe cumplir y que para ello irán hasta donde sea necesario.

“La verdad que esta manifestación que estamos viendo en todo el estado es eso, nosotros lo que queremos es certidumbre no queremos hacer inconformidades que no valen y que no dan lugar, nosotros lo que queremos es que se cumpla la palabra del presidente, que se cumpla a los productores y que tengan un ingreso mínimo de los 4 mil 150 que hoy estamos lejos”, expuso.

“Aquí está la preocupación, vean todos los carros y todos los tractores que hay, ya va más del 50 por ciento cosechado en el estado y la verdad que no vemos nosotros que haya certidumbre y que haya todavía seguridad en que los ´productores alcancen a pagar sus compromisos financieros”.

Hasta el día de ayer, dijo, no había esa seguridad para los productores por lo que tuvieron que salir a exponerse ellos y sus familias al contagio de la pandemia que azota al estado y el país.

Lamentó que cada año tengan que vivir esta problemática para buscar que se establezca un mejor precio para sus cosechas de granos.

“La verdad que es preocupante lo que nos está pasando y vamos a seguir insistiendo, esperemos que con los anuncios del día de ayer del senador (Rocha Moya), del diputado donde vamos a tener una reunión, yo estuve en una reunión con el gobernador el día de ayer y con el secretario de Agricultura, donde todavía seguimos en la negociación, esperemos que con este anuncio que dieron ayer, que la verdad no tenemos certeza de nada, no tenemos una seguridad de nada por eso estamos aquí todavía, pues dé algo y hoy o mañana nos den certidumbre de que se va a cumplir la palabra del presidente, es lo único que queremos”, expuso.

Hasta la fecha el mercado sigue variando entre los 3 mil 400 y 3 mil 500 pesos por tonelada de maíz que están muy lejos de los 4 mil 150 pesos que se habían prometió para a tonelada de maíz.

“El incentivo es insuficiente, el cálculo que hicieron, y aclarando que nosotros no negociamos un incentivo, un apoyo determinado, nosotros negociamos que todos los productores tuvieran certidumbre y seguridad de que se iban a alcanzar los 4 mil 150 pesos mínimo por tonelada de maíz, eso es lo que estamos pidiendo y esperemos que tengamos noticias pronto porque si no vamos a seguir con estas manifestaciones hasta que se cumpla”.

