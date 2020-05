Que se haga una revisión a la CFE, piden diputados locales

Guasave, Sinaloa.- Ante los altos cobros que está aplicando la Comisión Federal de Electricidad, diputados locales pidieron que se realice una investigación al organismo y que se actúe en consecuencia, resaltando que lo primordial es evitar que se realice el corte del servicio a la ciudadanía.

Los legisladores coincidieron en que por el confinamiento se esté consumiendo más energía, pero recalcaron que el cobro es completamente excesivo.

Reacciones

La diputada Mónica López Hernández señaló que es necesario que se realice una revisión a la Comisión Federal de Electricidad, pero no solo eso, sino que también se actúe en consecuencia.

“Tenemos que exigir que se haga una revisión muy puntual y creo que es muy importante que el gobierno federal y en este caso la Comisión, tomen las acciones necesarias para que se dé un informe a la ciudadanía, pero sobre todo que se actúe en consecuencia, porque lo que necesitamos ahorita es apoyo para la gente; que esa gente que sí está haciendo su parte de quedarse en casa sienta que las instancias, los gobiernos y las instituciones también están haciendo la suya.”

Por su parte, la legisladora local, Flora Isela Miranda Leal, coincidió en que es necesario que se inicie una revisión exhaustiva en la CFE de manera inmediata, pues el incremento ha sido muy evidente de un recibo a otro, y añadió que se debe dar tolerancia sin que se realice el corte del servicio.

“Creo que debemos de hacer una revisión de esos altos incrementos que hubo en los recibos y hay que hacer una manifestación desde la trinchera que nos toca, tanto diputados locales como federales, pero meternos a fondo a revisar y sobre todo que haya una tolerancia por parte de la CFE y no que vayan directo al corte del servicio mientras se realiza dicha revisión.”

El también diputado local, Eleno Flores Gámez, informó que están buscando la manera de hacer un exhorto a través del Congreso, para que la Comisión Federal de Electricidad verifique el sistema que utiliza para establecer los cobros.

“Estamos viendo cómo hacer un llamado a la CFE a través del Congreso para que vea el sistema que viene utilizando porque los cobros son muy altos; nos queda claro que se consume más energía, pero no el triple, esto ya es el colmo.”

“Si cada ciudadano cuando llegan a tomar la lectura, tuviéramos la precaución de tomarle foto al medidor, te aseguro que a la hora de llegar el recibo vendrían 200 o 300 kilowatts de más, no es porque se esté más tiempo en casa, sino que es un abuso cometido por la Comisión desde hace mucho”, enfatizó Flores Gámez.

Sin corte de servicio

Las diputadas también argumentaron que ante la contingencia que se está viviendo, son tiempos de unidad y solidaridad, por lo que organismos como la CFE también deberían de sumarse.

“Creo que en esta época en donde estamos en una contingencia que nunca habíamos vivido, lo más importante es que el gobierno mantenga esa solidaridad no nada más de palabra, sino de hecho, de facto, y la Comisión debería de tomar las acciones necesarias para que la ciudadanía no sintiera este efecto o no por lo menos de esta forma tan burda”, señaló López Hernández.

Miranda Leal también llamó a la solidaridad de la CFE con la ciudadanía

“Creo que es justo y necesario que la Comisión también se solidarice con la ciudadanía y que cuando menos no se suspenda el servicio mientras se hace la revisión o bien, mientras no haya un subsidio por parte del gobierno ya sea federal o estatal o algún programa que tengamos que gestionar para que la gente no salga tan afectada.”

Solicitud

El diputado federal Casimiro Zamora también se sumó a la petición de claridad respecto a los altos cobros y por medio de un oficio enviado a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal resaltó la molestia de la ciudadanía, más cuando la misma Comisión Federal de Electricidad a través de un comunicado hizo oficial que no habría incrementos sustanciales y que la tarifa se mantendría congelada hasta que pasara la contingencia, sin embargo se están realizando cobros con un incremento de hasta el 300 por ciento, por lo que solicitó se establezca un mecanismo para hacer llegar las denunciar pertinentes.