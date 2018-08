Que se le aplique la ley si es culpable: alcaldesa

Los hechos denunciados a Seguridad Pública se registraron dentro del Taller Municipal.

Guasave, Sinaloa.- Ante la denuncia que se hizo en contra del líder del sindicato del Ayuntamiento, Alejandro Pimentel, por alterar el orden público dentro del taller municipal el sábado por la mañana, la presidenta Diana Armenta Armenta señaló que, de comprobarse los hechos, se tendrá que dar cumplimiento a lo correspondiente. La alcaldesa detalló que deberán esperar los resultados de la investigación para analizar qué procederá con el empleado de la comuna. Postura

Al ser cuestionada sobre el hecho que trascendió en donde se involucra al líder del Stashag en una balacera registrada en el taller municipal, la presidenta municipal argumentó que deberán esperar la investigación completa para posicionarse al respecto. Se habrá de hacer la investigación que corresponde, no podemos ahorita precisar nada en ese sentido hasta no tener un informe correcto, bien fundado, detallado, para poder hacer algún comentario”. Señaló también que en caso de comprobarse los hechos, se tendrá que proceder: “En caso de comprobarse, habrá que ver qué corresponde. Seguramente el secretario del Ayuntamiento y el director de Seguridad Pública habrán de tomar la decisión, pero hay que revisar y esperar los resultados de la investigación”, finalizó. v class="ck-related-news">

Defensa

Haciendo uso de su derecho a réplica, Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, a quien se señaló por altera el orden en el espacio municipal antes mencionado, declaró ante este medio que la información contenida en la anterior nota no obedece a la realidad.

En la nota mencionan que las autoridades no acudieron a la supuesta denuncia ciudadana que hicieron los vecinos del taller municipal, lo cual es totalmente falso. Al taller fueron un grupo de policías, quienes me revisaron a mí y revisaron también mi camioneta y no encontraron nada”.

Pimentel Medina negó haber consumido bebidas embriagantes al interior del edificio público y aseguró que se encontraban trabajando. “Nosotros trabajamos también los sábados. Yo la verdad te voy a ser honesto: no tenemos como tal vecinos cercanos al taller a quienes les pudiera afectar el ruido de la música, por eso me parece muy extraña esta denuncia. Pero aquí estamos dispuestos a dar la cara ante algo que no es cierto”, puntualizó.