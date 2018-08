Que se proceda sin excepción alguna: Coparmex

Guasave, Sinaloa.- El Gobierno Municipal debe de poner el ejemplo y sancionar al líder del sindicato, en caso de que se compruebe el hecho de que alteró el orden público estando en instalaciones municipales, señaló la presidenta de la Coparmex.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México indicó que de no existir una denuncia formal, aunque exista un reporte ante Seguridad Pública, no existe delito.

No se debe dejar pasar

Nubia Yazmín Puentes Llanos, presidenta de Coparmex Guasave, declaró que se debe de realizar una investigación al respecto, por tratarse de hechos ocurridos en un bien municipal, y que en caso de comprobarse, se tiene que proceder con lo correspondiente.

Es algo que se tiene que comprobar y que obviamente no se puede dejar pasar desapercibido. Se tiene que proceder con lo que corresponda.”

Puentes Llanos señaló que sería un gran ejemplo que la autoridad municipal aplique el tema de las leyes a quien sea, incluso, siendo en este caso un líder sindical.

No pueden hacerlo a un lado, ahí van a demostrar si realmente como gobierno hacen valer su trabajo. Que se proceda con lo que corresponda sin excepción alguna de comprobarse la responsabilidad”, recalcó.

Postura

Aun cuando para aplicar una sanción a un empleado el Ayuntamiento no necesita de la existencia de una denuncia formal, sino más bien de una investigación que compruebe o descarte los hechos, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Concaam, comentó que de no existir dicha denuncia formal, no hay ningún delito.

“Nosotros lo vemos como un rumor, no deja de ser un rumor ese tipo de situaciones, si no hay una denuncia sustentada, si no hay algo que debidamente compruebe que así es, no se debería señalar a nadie.” Beltrán Verduzco explicó que ellos se basan en el marco jurídico, y que aunque exista un reporte, si no hay una verdadera denuncia, no hay absolutamente nada.

“Sería irresponsable de mi parte emitir una opinión que no corresponde a la realidad jurídica, y para nosotros no se cometió ningún delito porque no hay una denuncia formal”, finalizó.