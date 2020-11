Que se sumen sin exigir candidaturas: Román Rubio

Guasave, Sinaloa.- Que todos los que quieran sumarse a la Cuarta Transformación son bienvenidos, pero sin exigir candidaturas y sin el signo de pesos en los ojos, declaró el regidor morenista del municipio de Sinaloa, Román Rubio López.

Añadió que al hablar de unidad se debe de hacer referencia a Morena como partido, a sus principios, su programa de acción y a sus estatutos, no a las personas.

Postura

El representante popular dijo respetar a los integrantes del llamado Grupo de Unidad, al que sí fue convocado, pero dijo desconfiar de quienes hace un año todavía defendían el régimen del PRIAN. “Ni yo voy a presionar a nadie, ni ellos van a presionar a nadie para que alrededor de tales y cuales se dé una unidad. No se trata de quítate tú para ponerme yo y que siga el mismo tipo de gobierno. Se trata de hacer una verdadera cuarta transformación con honestidad, con transparencia, con profesionalismo, con ética, todos esos principios que dicen nuestros estatutos y eso es lo que tenemos que tener en primer término muy claro quienes andamos en esto, aspirando a una posición en el municipio de Sinaloa.”

Mostrando una fotografía en la que se aprecia a uno de los integrantes de dicho grupo felicitando a la actual alcaldesa María León Rubio y a la diputada Ana Cecilia Moreno, ambas priistas, por su triunfo en las elecciones pasadas, Rubio López enfatizó su desconfianza.

“Yo tengo desconfianza de algunas cosas, alguien que hace un año estaba participando en otro partido, y los principios no se cambian como cambiarse una camiseta, de un día para otro, por lo tanto, lo que yo pido es sí incorporarnos todos a Morena, no debemos de condicionar si soy o no candidato para algo, nadie debe de venir a Morena a querer condicionarnos, ni los que estamos en Morena.”

El también activista social refirió que los integrantes del mencionado grupo han impulsado y defendido a capa y espada el régimen prianista, y aunque dijo que es de sabios rectificar, reiteró que son bienvenidos. Señaló que no defendieron un cabildo de puertas abiertas y que no han impulsado la creación de consejos de educación democráticos, ni los subcomités de desarrollo que son tan importantes.

Rubio López afirmó que hacer política no tiene nada que ver con exigir puestos, sino buscar el bien común y el desarrollo de un municipio en el que se tiene mucha población pasando hambre y en la marginación.

“Eso requiere de una seria reflexión y requiere que le echemos ganas todos y quien venga a sumarse, bienvenido, pero que no traiga en los ojos el signo de pesos y que no le ponga a las bolsas el espacio para echar la lana que quiera robarse quien se quiera robar algo”, y es que el edil sinaloíta manifestó que el pueblo ya no soportaría otra decepción, pues reconoció que a nivel estatal y federal, hay personas que llegaron con la camisa de la Cuarta Transformación, pero no han hecho nada que tenga que ver con la misma.