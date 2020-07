Queda solo el 5% de maíz por trillar en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El ciclo otoño-invierno del maíz ya fue dado por concluido y lo que queda en pie son algunos maíces de primavera-verano, detalló Doroteo Almeida Armenta, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 134 de la Sader.

Detalló que son pocos los predios que no han sido trillados, sin embargo estiman que será en esta semana cuando se termine, pues ante la incertidumbre que genera la amenaza de lluvias, lo que busca el productor es finiquitar el proceso.

Percepción

Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la AARSP, dijo que ellos estiman que es entre el cuatro y el cinco por ciento de la producción el que espera a ser trillado. “Es muy poco y son de primavera verano, pero ya prácticamente hemos dado por concluida la temporada.” En ese sentido el dirigente detalló que el ciclo que cierran lo perciben de regular a malo, pues entre condiciones climáticas que no favorecieron a que se diera el índice de producción que estimaron de inicio, así como los bajos precios con que liquidaron la mayoría del producto, las condiciones no son del todo buenas.

Incertidumbre

Por su parte, Modesto López Leal, dirigente de la Anapsin Guasave, indicó que el ciclo ha sido muy atípico, además de que en las voces que han manifestado algunos de los productores del sector social, hay mucha incertidumbre en torno al pago de sus cosechas.

Es un ciclo que no se puede decir que haya sido bueno, al contrario, es de mucha incertidumbre, porque por mencionarle algo, nos van a pagar la cosecha en tres partes, por abonos como dicen, y así el dinero no alcanza para cubrir los compromisos y las necesidades de las familias de nosotros.”

Expuso que hay bodegas que no les han pagado la liquidación a quienes ya han entregado incluso desde semanas atrás.

“La primera parte es la que nos va a dar el bodeguero, hay muchos casos en los que no han pagado, la segunda es la de los 359 pesos, y para que esta se concrete tiene que estar cobrado el cheque de la liquidación, donde conste que no alcanzamos los 4 mil 150, y el resto ese no sabemos nada aún de cómo se va a dispersar.” Dijo que es urgente que se dé celeridad a este proceso pues el productor campesino, al igual que los que son del sector privado, tienen muchos compromisos por solventar.