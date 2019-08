"Quedé sola y aquí encontré compañía"

Guasave, Sinaloa.- María Eugenia Rincón Sepúlveda es una mujer que el 15 de agosto cumplió 74 años y ha pasado su último año en el Asilo de Ancianos Graciela Sandoval de Mena.

En honor de su cumpleaños ese día se preparó un pozole y aunque no hubo pastel ayer degustaban unos bollitos que las trabajadoras les repartieron después de la comida.

Sus días en el Asilo

Sus días pasan sentada en su silla de ruedas. Luce bien peinada, con sus aretes favoritos y las uñas pintadas en color rojo. Así pasó su día ayer. En el Asilo lo que come uno comen todos, menciona la adulta mayor, quien el pasado mes de mayo cumplió un año de estar en este lugar.

Este tiempo para ella ha sido bueno porque tiene compañía, alimentación adecuada y a tiempo, así como atención a su salud, aunque es notoria la necesidad de platicar con sus vecinas en una tarde de café en Portugués de Gálvez, lugar de donde es originaria.

Buenas atenciones

Me ha ido muy bien, tenemos buenas atenciones por parte de todos, la comida no falta, atención médica, todo gracias a Dios y como yo no tengo familia, allá donde vivía, vienen a veces a verme las vecinas”, expuso.

Ella vivía sola porque el único hijo que tuvo, y quien era su sustento, falleció hace 10 años.

Cuando su hijo se “acabó”, a la edad de 39 años, empezó a “navegarse” ella sola, pero la situación se puso mal el día 22 de mayo del 2018 cuando ella se cayó y se fracturó la rodilla, lo cual le impidió volver a caminar.

El año pasado dejó de caminar

Luego de recibir atención médica y ser operada regresó a su casa en aquella comunidad pero la situación era muy diferente porque ya no se podía mover por sí sola, tenía que apelar a la ayuda de sus vecinas o de quien se conmoviera de su situación.

Aunque las extraña comprende que sus vecinas, quienes le echaban la mano ayudándola a limpiar su casa o llevándole un plato de comida, tienen sus negocios y sus propias preocupaciones como para estar acudiendo tan seguido a verla.

Al no tener padres, hermanos y ningún otro familiar, aceptó ser ubicada en el Asilo de Ancianos, donde, señala, estará hasta que Dios así lo permita.

El destino

“Y así fue mi historia, por eso estoy aquí pero no me arrepiento porque estoy muy a gusto, me atienden bien, me tratan bien”, comentó.

Haber tenido un solo hijo no es algo que le pese, señala, pues podría haber andado “rodando” con más criaturas, además de que mejor se aferra a pensar que fue cosa del destino, pues aunque había tenido otra hija no nació bien y murió el mismo día de haber nacido. A los dos años tuvo a su otro hijo, quien la dejó a una edad muy corta, pues aunque tuvo esposo por azares del destino se separó de él y ya no se volvió a casar. Ahora su familia está ahí, con sus amigas de la casa-hogar.