Quema de soca y basura, problema imparable y alarmante en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La quema de soca persiste en el municipio a pesar de la instalación del comité contra dicha acción y a pesar de las sanciones que ya se han aplicado, señaló el director de Ecología en Guasave.

El funcionario añadió que de igual manera se está trabajando con mano dura ante la quema de basura, pero es muy difícil generar sanciones pues se requiere encontrar al responsable en flagrancia.

Alarmante

Felipe Ángeles Ruiz Moreno, director de Ecología en el municipio, informó que hasta el momento se han aplicado más de 15 sanciones por quema de soca tras la integración del Comité contra Quema de Soca, siendo la zona poniente del municipio en donde se registran estos actos de manera frecuente.

Van más de 15 sanciones por quema de soca que hemos aplicado; andamos definitivamente con cero tolerancia en ese sentido, pero el problema sigue siendo recurrente.”

Ruiz Moreno detalló que es en la zona poniente de la ciudad en donde se tiene mayor incidencia por quema de soca, a pesar de que se ha trabajado con los vecinos y se han aplicado ya varias sanciones.

“En el Santa María y esa zona hemos estado encima con los inspectores, ya ha habido varios eventos ahí de gente que quema soca, ya se han aplicado sanciones, pero definitivamente es un problema fuerte ahí por la cercanía con la zona poblada.”

Concientización

El funcionario explicó que, en coordinación con personal de Educación Ambiental se han estado realizando capacitaciones y pláticas de concientización con la población, pero el problema es constante y recurrente en esa zona.

El director de Ecología lamentó la poca colaboración que se tiene de los integrantes del Comité contra Quema de Soca, pues asegura que en la Dirección no han recibido ninguna denuncia por parte de los síndicos, a pesar de que en muchos de los casos se han registrado en las sindicaturas, por lo que los invitó a ser accionistas y no solo integrantes aparentes.

“Pedimos la colaboración tanto de la ciudadanía como de los integrantes del Comité contra la Quema de Soca, que son los síndicos, porque de plano, hasta ahorita, no ha habido una sola denuncia por quema de soca de los síndicos, cuando en sus sindicaturas ha habido bastantes casos; yo les hago un llamado a los integrantes del comité, que no se hayan integrado nada más para estar en aparente, porque los comités así no funcionan, no tiene caso, ni sentido ser parte del comité si no colaboran con nosotros.”

Quema de basura

Respecto a las constantes quemas de basura, Ruiz Moreno señaló que también se ha convertido en acciones imparables en el municipio y añadió que es urgente que se erradiquen los basureros clandestinos para evitar que se siga realizando esta práctica.

Añadió que en estos casos, también están trabajando con mano dura, sin embargo se requiere encontrar al infractor en flagrancia para poder sancionar, y eso es casi una misión imposible.

“Estamos trabajando también con mano dura respecto a la quema de basura, a donde nos denuncian vamos, pero la verdad es que nos hemos topado con piedra en ese tema, porque es muy difícil encontrar al responsable”, manifestó.

“Es urgente, para evitar ese tipo de acciones, buscar con Servicios Públicos la manera de erradicar dichos basureros clandestinos que son además un gran problema de contaminación, hay que decirlo porque es una realidad muy palpable.”

La denuncia es fundamental para que se pueda actuar, resaltó, además de pedir la colaboración de los agentes de Seguridad Pública para que se les informe en caso de identificar una acción de este tipo, de igual manera a los comisarios y síndicos, pues aseguró que los esfuerzos serán en vano si no se tiene la colaboración de la ciudadanía para controlar este fuerte problema que se tiene en Guasave.