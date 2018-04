Quema indiscriminada de basura satura a Bomberos

Guasave, Sinaloa.- La falta de cultura de la ciudadanía en cuanto a los daños y riesgos que causa la quema de basura y de maleza sigue provocando incendios que son atendidos por el personal de Bomberos.

La situación es preocupante por el estado financiero y de falta de personal que enfrentan, pues en ocasiones atienden hasta tres servicios por dicha contingencia.

La situación

El comandante operativo del departamento de Bomberos, Jorge Javier Morales López, manifestó que durante marzo atendieron 36 servicios, por lo que es la quema indiscriminada de basura y 16 servicios en quema de maleza.

El mes pasado se dispararon los casos de este tipo, es muy preocupante y para nosotros es un gran desgaste.”

Y aunque todos los incendios son considerados como emergencias y atendidos como tal, solo el 10 por ciento de los casos registrados por quema indiscriminada de basura y maleza han representado una emergencia real.

“Nosotros nos movilizamos al recibir el reporte, y solo en el 10 por ciento se estuvo en riesgo de que el fuego se pasara a casas-habitación, pero la realidad es que en muchos de los incendios, incluso sin tirar una gota de agua, los muchachos lo controlan, porque son relativamente pequeños, aunque en su momento pudiera crecer”, detalló el comandante de Bomberos.

Falta de cultura

Para Morales López es indispensable que se haga algo para evitar esta práctica y crear conciencia en la ciudadanía.

“Nosotros le decimos quema indiscriminada, porque ese ejercicio está prohibido por el daño que causa al medio ambiente, pero aún así, por donde vas caminando la gente está quemando basura y eso no se vale, porque está el daño ambiental, pero también están los daños materiales que podamos ocasionar cuando un problema de ese tipo se sale de control o hasta provocar una tragedia”, señaló Morales López.

Ante el hecho, el comandante operativo ha buscado en al menos dos ocasiones a la directora de Ecología para tratar el tema y buscar estrategias.

Yo creo que si la Dirección de Ecología empieza a aplicar sanciones fuertes, las demás personas van a agarrar conciencia de lo que se ocasiona por esa práctica y se generará la cultura al respecto.”

Insuficiente

Actualmente el cuerpo de Bomberos está conformado por 13 elementos y ante los múltiples reportes el personal no es suficiente para brindar la atención de manera óptima. “Estamos 13 elementos, pero no son suficientes, y la quema de basura ha sido causa de que hasta tres servicios simultáneos tenemos que atender y con el personal que tenemos pues no se brinda la atención como nosotros quisiéramos”, finalizó.