"Queman llanta" en explanada de la capilla en Las Glorias, Guasave, denuncian

Sinaloa.- Los integrantes del Comité de Obras y Desarrollo de Las Glorias, Guasave A.C., a través de las redes sociales, manifestaron su molestia por el uso indebido que la ciudadanía hace de las instalaciones de la capilla de la Virgen María Auxiliadora, que fue construida en el balneario principalmente con recursos y aportaciones de empresarios que le están apostando al desarrollo y a la detonación del turismo en dicho lugar.

En la publicación se lee que se hizo uso de la explanada a la que desconocidos accedieron con todo y una unidad, pues hasta dejaron marcadas las huellas de los neumáticos.

“Por más que pienso, no encuentro palabras para ponerle nombre a esto... No entiendo qué pasa por la mente de estas personas... ¡Meter el auto dentro de la capilla!, ¿acaso se les hizo muy larga la distancia de la calle al altar? De verdad que por mucho que hagan algunos empresarios por darle auge a nuestro Guasave, la gente no ayuda, es una tristeza!” escribieron junto a dos imágenes evidenciando la ‘quemada’ de llanta en la capilla.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 9 de noviembre sobre Covid-19

La situación provocó la molestia también de la ciudadanía, pues no es la primera vez que sucede algo parecido en el lugar y piden vigilancia y respeto.