Queremos lo mejor para Guasave: Martín Ahumada, candidato a la alcaldía por Morena-PAS

Guasave, Sinaloa.- El candidato a la alcaldía de Guasave por Morena-PAS, Martín Ahumada Quintero, comenta que todos los días se aprende algo, y lo importante de aprender es que gracias a eso puedas resolver los problemas que hay en el municipio.

También expresa que el que no haya participado en campañas políticas anteriormente, no significa nada, debido a que la experiencia para él depende de la actitud y de la inteligencia con que puedas hacer tu trabajo.

¿Por qué ahora Martín Ahumada decidió entrar a esta campaña, cuando nunca había mostrado interés por incursionar en la política?

Lo que pasa es que yo vengo de un trabajo de 13 años como director del Seguro Social, donde me enfoqué a una labor que tenía ya establecida, y que eso me apartó de llevar una actividad política, porque estaba ocupado en una situación bastante importante y de servicio a la comunidad, y la intención de participar hoy fue seguir ayudando a la comunidad, porque es lo que he hecho con mi trabajo, seguir ayudando como médico que soy y como director que fui, la intención es seguir, pero ahora desde un espacio que puede ser el Ayuntamiento de Guasave.

¿Cómo ha sido su experiencia en esta su primera campaña electoral?

Excelente, muy importante, ha sido una oportunidad de conocer muy bien todo el municipio desde sus entrañas, conocer los problemas que aquejan a la sociedad, los problemas apremiantes, y saber que uno puede facilitar el poder resolver eso, me parece que es algo muy importante, entonces me ha parecido muy interesante el estar ahí, de antemano sabía situaciones, conocía problemas, pero el estar ahí casa por casa y visitar domicilio por domicilio, el escuchar a la gente, nos da una experiencia mucho más amplia de los problemas que se viven aquí en nuestro Guasave.

¿Ha ido aprendiendo cosas en el camino para adentrarse más en esta contienda y ser un digno contrincante?

Por supuesto que uno aprende todos los días, uno aprende y nunca va a dejar de aprender, todos los días se aprende algo y eso es muy importante. Yo he aquilatado todo lo que he estado viendo y por supuesto aprendiéndolo para que nos sirva para ayudar a la misma gente, a nuestro entorno y al municipio. Entonces, todos los días se aprende algo y lo importante de aprender algo es que puedas con eso resolver los problemas que hay.

¿Cree que es necesario tener experiencia política para ser un buen alcalde?

Esto de la experiencia depende de la actitud y de la inteligencia con que lo puedas hacer. Yo un día llegué a ser director del IMSS y nunca había sido director, sin embargo duré tres años en el puesto y se me catalogó como un excelente director a nivel delegacional, e incluso al nivel nacional, por lo tanto creo que aunque no he participado en cuestiones de la política, dicha esta tradicionalmente, ahora puedo decirte que he participado en políticas de la salud, aplicando las políticas de salud dentro del IMSS y conviviendo con sindicatos, trabajadores, con más de mil trabajadores del Seguro Social y con más de 150 mil derechohabientes, de forma que encuentro hay una analogía muy importante, que no podríamos decir que experiencia no tenemos, y en todo caso la experiencia ayuda a poder resolver las situaciones que se presenten todos los días, y como decías en la pregunta anterior, todo el tiempo se aprende algo, y yo creo que los políticos pueden aprender todos los días en el afán de poder estar abiertos a la comunidad y abiertos a la expresión de la sociedad.

¿Si Martín Ahumada gana el 6 de junio, cuál sería la primera problemática en la que se enfocaría a partir del 1 de noviembre?

Bueno, he dicho y vuelvo a manifestar que lo primero que haré es buscar el diálogo, el entendimiento y el concurso de la sociedad, de los organismos y toda la comunidad para participar juntos en un proyecto incluyente, de forma en el que podamos resolver los problemas de Guasave.

Aquí las campañas políticas terminarán y nosotros tenemos que enfocarnos al bien común, al proyecto más importante de todos los guasavenses, y digo de todos, no de un partido ni de otra fracción, sino de todos, es el bien por Guasave, porque sabemos que en realidad todos procuramos el bien para Guasave, unos de una manera, otros de otra, cada uno con una visión diferente, pero lo que yo haré al principio será convocar a la sociedad y a los organismos a trabajar juntos por Guasave, y claro, habrá de priorizarse de acuerdo con los segmentos y áreas que sean del casco urbano, colonias o comunidades, cada quien tiene una problemática que hemos ido identificando y que vamos graficando y que vamos viendo la prioridad que la gente nos está dando, pero vamos a verlo en forma simultánea, de diferentes índoles, en diferentes comunidades, diferentes colonias, porque en algunas partes es el drenaje, en otras partes el agua potable, en otras partes el alumbrado, en otras la basura, dependiendo de cada zona, pero vamos a estar atentos para estar activos en todas las áreas y poder ayudar a resolver los problemas que se nos han planteado.

¿Confía en que a Guasave le puede ir mucho mejor que como le ha ido hasta ahora?

Por supuesto, nuestro esfuerzo es ahora justamente encaminado en que a Guasave le vaya muy bien, y que lo haga a pasos acelerados, que pongamos un gran esfuerzo para que entre todos podamos hacer una obra, material y cultural que pueda servirle a Guasave de forma que impacte a nuestra sociedad en todos los sentidos, y sobre todo hablando en el sentido positivo. Tengo toda la confianza de que ese es el motivo de nuestro quehacer y el motivo por el cual estamos trabajando en esta campaña y este proceso en la búsqueda de la presidencia municipal para que a Guasave le vaya muy bien.

¿Considera que esta elección será muy cerrada?

Yo no lo veo tan cerrado, porque justamente la en-cuesta que ustedes nos arrojan hoy llevamos más de 20 puntos arriba de nuestro segundo contendiente, y las encuestas propias también nos dan un margen cerca de 30 puntos arriba, entonces no la veo cerrada, la encuesta que ustedes han venido trabajando y que nos da una diferencia muy significativa a nuestro favor, por lo tanto no encuentro una contienda cerrada, sino la veo muy favorable a nuestra causa y encuentro que la gente, la sociedad, está muy motivada a salir a votar, y a votar los invito este domingo 6 de junio.

¿Aprueba que aunque son seis aspirantes, la lucha parece que ha quedado entre dos?

La encuesta misma que ustedes nos han mostrado así lo dice, que se quedó básicamente en dos contendientes, pero con la diferencia muy significativa entre uno y el otro, pero a favor nuestro.

¿Qué mensaje le mandaría a los guasavenses a unos días de las votaciones?

Que debemos de estar contentos, que afortunadamente hemos tenido una campaña que por nuestra parte ha sido limpia, una campaña sin denostaciones y que privilegia la comunicación con la sociedad, y que queremos que sea el trabajo que estamos haciendo para tener un Guasave más justo, un Guasave que crezca, que se desarrolle y vaya hacia delante, que se ponga a la altura de los municipios del siglo 21, creo que debemos de estar muy satisfechos de participar, los invito a que todos lo hagan y que haya una elección con muchos votos y poca abstención, para que todos expresen su deseo de que a Guasave le vaya muy bien.