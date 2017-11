"Quiero jugar futbol como lo hacía antes": José de Jesús

Guasave, Sinaloa.- “Yo le echo ganas, me quiero aliviar para jugar futbol como lo hacía antes,” expresó el niño José de Jesús, quien está consciente de que el glioma cerebral que le detectaron el 27 de mayo de este año es difícil de tratar, pero mantiene la esperanza junto a su mamá que en Monterrey le administren un tratamiento que ha tenido efecto positivo en otros menores provenientes de Inglaterra, EUA y otras partes del mundo, afectados con el mismo cáncer que él.

ILUSIÓN

José, de 13 años, originario de Buenavista, Guasave, comunidad localizada entre Miguel Hidalgo y Cañadas No. 2, también conocida como “la tierra de Ramón Barajas”, expresidente municipal, quien se ofreció ayudarlos pero al pedirle que interviniera para que a su hijo lo atendieran no logró nada. Expresó que antes de estar enfermo él deseaba ser médico, y sigue en lo mismo al ver que puede ayudar a mucha gente. Entrevistado en el patio de la casa de una amiga de su mamá, donde les permiten conectarse al internet para contactar a médicos de Cuba, Boston y otros países, José recordó que jugaba a las ‘retitas’ en el patio de la Telesecundaria 196, junto a sus mejores amigos Juan Manuel e Isidro Moroyoqui, imitando a Javier Hernández, mejor conocido como “El Chicharito”, o al jugador del Barcelona, Lionel Messi, a quien admira y desea ser grande como él.

Explicación de su enfermedad. Foto: Internet

De mayo a la fecha la vida de José ha dado un giro de 360 grados al ser diagnosticado con el glioma continuo intraseco, diferente a otros tumores por no soltar baba, padecimieto que no le permite hacer las cosas que tanto disfrutaba, como estudiar matemáticas, al ser su materia favorita.

“Sí voy a la escuela cuando estoy bien, pero cuando me siento mal es mucho el cansancio, siento que voy a vomitar, me duele la cabeza y me canso.”

Debido a la afectación que lo aqueja, de momento se queda en silencio, dirige la mirada hacia su madre Camelia Luque, como pidiendo ayuda para recordar y agacha su rostro. Es cuestión de segundos para que el estudiante de segundo de secundaria retome la plática, y una vez que lo logra no quiere que lo ayuden y de forma fluida responde que nació el 14 de enero del 2004. De la propia voz de su mami sabe lo que padece.

“Tengo un glioma cerebral y el cirujano de Mochis me dijo que no se podía operar... y otra me dijo que... no me acuerdo, ¿qué me dijo mama?, ah, que me iba hacer una biopsia y que ya había conseguido una aguja y que le faltaba otra y así nos tuvo y no nos hizo la biopsia,” dijo el niño.

Ante su próximo viaje a Monterrey la Asociación de Asistencia para Niños con Enfermedades Catastróficas, el infante dijo estar asustado por lo que pudiera pasar.

Camelia Luque junto a su hijo José de Jesús, diagnosticado con glioma cerebral. Foto: EL DEBATE

“Tengo miedo de que me dejen allá, pero sí me voy.”

NACIMIENTO COMPLICADO

De acuerdo con los médicos que han atendido al hijo menor de Camelia, se desconoce el origen o qué detone la enfermedad, la explicación es que simple y sencillamente le tocó a José, quien es prematuro, pues debido a una caída que sufrió su mamá se le reventó la fuente cuando tenía seis meses de gestación. Transcurridos tres días de estar hospitalizada le tuvieron que hacer una cesárea, el bebé estaba sano pero su peso era de 1.700 kilogramos, por lo que permaneció internado en el IMSS durante 30 días. Después de 10 meses el niño convulsionó, lo internaron pero nunca se le hizo una tomografía, fue a los 6 años cuando le detectan hiperactividad, y aunque los médicos determinaron medicarlo se le retiró porque no le cayó bien, porque en realidad nunca tuvo un diagnóstico certero.

EL PUEBLO SE UNE POR JOSÉ

Familiares y amigos de José de Jesús se han coordinando para realizar actividades que les permitan tener ingresos y poder ayudar a Camelia Luque para que pueda viajar a la ciudad de Monterrey, donde se expondrá el caso al comité de médicos para ver si pueden o no atender al menor. Ante la crítica situación 10 agrupaciones dijeron que se sumarían para realizar el domingo 26 de este mes para recaudar fondos y contribuir para el beneficio del originario de Buenavista.

Los vecinos de José se unen a pedir por el niño. Foto: EL DEBATE

“El pueblo me ha ayudado pero aquí la mayoría somos pobres, ganamos al diario y ya no hay tiempo, el tiempo no me alcanza, a lo mejor si no hubiera sido tan ignorante, el dolor no me hubiera trastocado o no me hubiera confiado yo hubiera empezado desde antes,” expresó Camelia Luque.