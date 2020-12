Quirino Ordaz da banderazo a trabajos en carretera de El Palotal, Sinaloa

Sinaloa, Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel, dio el banderazo de inicio a los trabajos de continuidad de la carretera El Palotal, en Sinaloa municipio, donde se hará una inversión de 8 millones de pesos al ampliarse a un kilómetro más las mejoras.

En el evento, el gobernador de Sinaloa se comprometió a concluir la vía pavimentada de la carretera Cero a la sindicatura de Estación Naranjo, que contempla un total de siete kilómetros en total.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su discurso, Quirino Ordaz Coppel reconoció que se resistía mucho porque no es fácil destinar 70 millones de pesos, aproximadamente, a una obra lejana que no tiene un flujo vehicular tan transitado, pero al visitar la zona se percataron que la obra facilitará el traslado de cosechas.

Por lo regular la inversión por kilómetro pavimentado es de 7 millones, pero en esta ocasión se incrementó al estar contemplada la construcción de un puente.

Refirió que en tiempos de pandemia es difícil poder aplicar recursos porque además han bajado los ingresos y tratan de hacer más con menos.

Aunque se viven tiempos de crisis derivado de la pandemia, se comprometió a terminar el tramo que será una extensión de ampliación del malecón de Sinaloa de Leyva, la que vendrá a impulsar el turismo.

"Esto no va a parar y le vamos a meter todo lo que haya que meterle para poder terminar esta obra, pero sí le dije a María esto, porque ya no hay más lana, es mucho y de dónde sacas más, y me dijo, bueno, con esto, así que vamos a terminarla", destacó.

El secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, asistió al evento y dijo que ya se inició con la continuidad de la rúa.

En el arranque de la obra, María Beatriz León Rubio, presidenta municipal de Sinaloa, resaltó que la carretera de El Palotal va a salir a Estación Naranjo, compromiso que pactó con el gobernador.

"Estamos trabajando con un kilómetro más porque el año pasado ya nos hizo uno el gobernador, hoy en este paseo que nos dimos el gobernador y yo, comprometimos que no nos diera un peso más, ni una obra más, pero que nos diera la carretera de El Palotal, y es un compromiso sellado y firmado por el gobernador", externó.