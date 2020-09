Quirino Ordaz inicia obras de urbanización en Guasave

Guasave.- Con una inversión de 11.5 millones de pesos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, inició un paquete de obras de pavimentación en la sindicatura Estación Bamoa, Guasave, que incluyen los servicios de alumbrado público, agua potable y drenaje sanitario, contribuyendo a tener una mejor comunicación vehicular, pero además seguridad y salud de sus habitantes.

En compañía de la alcaldesa María Aurelia Leal López, del secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo y del subsecretario de Ingresos Bernardo Gálvez Armenta, el mandatario estatal dijo que siempre es un gusto regresar a Guasave para traer inversión en obras de desarrollo, crecimiento y salud de sus pobladores.

“Las cosas deben hacerse con buena planeación, organización y saber invertir adecuadamente para lograr una transformación. Los recursos están muy limitados para todos, complicado, es un año difícil, inédito, nadie esperaba lo que estábamos pasando, totalmente nuevo”, expresó.

Quirino Ordaz afirmó que pese a la crisis que se vive en el país, hasta el día de hoy su administración no ha endeudado a Sinaloa.



“Yo no he pedido crédito a largo plazo, no he pedido deuda a largo plazo, y no endeudaré al estado de Sinaloa. Lo más fácil es pedir crédito, y más justificado con una situación en la que estamos, pero se han manejado los recursos con responsabilidad, disciplina y transparencia”, dijo.

Adelantó que se invertirán 12 millones de pesos más en esta sindicatura, sumando más de 22 millones para contribuir en su desarrollo, además dio a conocer, que el empresario sinaloense Leovigildo Carranza, quien tiene raíces en Estación Bamoa, le ha informado que de manera particular invertirá en un paquete de obras de pavimentación en esta localidad, en un gesto de solidaridad y gratitud con esta comunidad.

En su explicación técnica, el secretario de Obras Públicas Osbaldo López Angulo, detalló que las calles a pavimentar son: Francisco I. Madero, José María Morelos, Ángel Flores e Ignacio Allende, que totalizan 619 metros de longitud y cuya inversión será de 11 millones 564 mil pesos.

“Sin duda, que con estos trabajos que hoy viene a poner en marcha el gobernador Quirino Ordaz, van a cambiar el rostro urbano en Estación Bamoa, con las calles que ya se hicieron anteriormente, hoy vienen a completar este circuito tan importante”, comentó.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos Bernardo Gálvez Armenta, —oriundo de este lugar— agradeció los beneficios que trae el gobernador Quirino Ordaz Coppel a esta comunidad, que por mucho tiempo estuvo olvidada por las autoridades, destacando que las calles pavimentadas traen desarrollo y mejor calidad de vida para las personas.

Por su parte, la alcaldesa María Aurelia Leal manifestó su agradecimiento hacia el gobernador Quirino Ordaz Coppel, por traer estas transformaciones al municipio, con lo cual cambiará la vida de los guasavenses.

En el evento también estuvieron presentes la diputada local, Ana Cecilia Moreno y el síndico de Estación Bamoa, Efraín Medina Enríquez.

QUIRINO SUPERVISA OBRA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SINALOA, GUASAVE

Durante su gira en Guasave, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, acompañado por la alcaldesa María Aurelia Leal y del secretario de Obras Publicas Osbaldo López Ángulo, aprovechó para visitar y supervisar la construcción del Puente elevado sobre Río Sinaloa, una moderna infraestructura en la que se invierten poco más de 110 millones de pesos, la cual adelantó que estará terminada en dos meses.

El mandatario estatal, explicó que ha sido un proceso complicado la culminación de esta importante obra; sin embargo, afirmó será un detonante para el municipio de Guasave pues propiciará desarrollo en una amplia zona de la ciudad además de que en época de crecientes del río, no se quedará interrumpida la comunicación como venía ocurriendo.

Quirino inicia obras de urbanización en Guasave | Foto: Cortesía

Obras de la Sindicatura Estación Bamoa:

Inversión total: 11 millones 525 mil pesos.

Longitud total: 619 metros.

Incluye: alumbrado, agua potable y drenaje sanitario.



Francisco I. Madero entre Justo Sierra e Ignacio Allende.

Longitud: 122 metros.

Inversión: 2,326,687

José María Morelos entre Justo Sierra e Ignacio Allende.

Longitud: 120 metros.

Inversión: 2,232,919

Ángel Flores entre Justo Sierra e Ignacio Allende.

Longitud: 117 metros.

Inversión: 2,185,011

Ignacio Allende entre Francisco I. Madero y Ángel Flores.

Longitud: 260 metros.

Inversión: 4,820,249