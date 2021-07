Quirino Ordaz y Rubén Rocha exigen se esclarezcan asesinatos de morenistas

Sinaloa.- Será a la Fiscalía General del Estado a quien le toque investigar y definir cuál fue el móvil de los asesinatos de Román Rubio y Esteban López, coincidieron el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el gobernador electo, Rubén Rocha Moya.

Fue durante su visita a los funerales de las víctimas, que ambos pidieron justicia ante los crímenes y que se esclarezcan los hechos.

“Lo que pedimos es justamente eso, que haya justicia y que se esclarezca el crimen”, dijo Ordaz Coppel, quien además señaló que las familias también les solicitaron lo mismo en este doloroso momento por el que están pasando.

El mandatario estatal informó que hasta el momento no se tienen personas detenidas, ni se sabe cuál es la línea de investigación que se está manejando, enfatizando en que es la Fiscalía quien tiene la información y quien ya está trabajando en los casos.

Toca la investigación a la Fiscalía, hacer todo lo que corresponde, la investigación, pero no hay todavía la suficiente información.”

Por su parte, el gobernador electo Rubén Rocha Moya lamentó la situación y también exigió que se esclarezcan los hechos, recalcando que se está a tiempo, pero que es trabajo de los investigadores, quienes están haciendo su trabajo.

Al ser cuestionados sobre si se tenían precedentes de amenazas o situaciones de este tipo contra los hoy occisos por la pasada contienda electoral, tanto el gobernador actual como el electo señalaron que lo ocurrido en las pasadas elecciones ya fue registrado en su momento, sin embargo, no tenían conocimiento de denuncias específicas.

Referente a que pudiera tratarse de un móvil político, Rocha Moya indicó que sería irresponsable especular con lo que podría haber influido en los hechos, por lo que reiteró que dejará que sea la autoridad competente quien lo defina.

“Hay muchas cosas que pudiéramos incorporar y que seguramente pudieron haber influido, lo que no sabemos con certeza y sería una irresponsabilidad de nosotros empezar a especular. No nos corresponde porque podríamos fallar. Por más certeza que puedas tener a veces si no tienes elementos para emitir una opinión vale más en estos casos no hacerlo, hay que dejárselo a la autoridad correspondiente para que lo haga.”

En ese mismo sentido, Quirino Ordaz Coppel respondió que no se puede hablar de un crimen político porque no se tienen aún definidas las causas y que para ello se están realizando las investigaciones pertinentes.

