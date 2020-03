Rafaela ha sido partera por más de 60 años en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Cuando un nuevo ser va llegar a este mundo, por muchos años las familias de León Fonseca y sus alrededores en quien primero han pensado es en doña Rafaela López Higuera.

Ayer a sus 85 años de edad recibió un reconocimiento al ser una de las 30 propuestas para el premio Mujer Guasavense 2020.

Su mérito es haberse dedicado por más de 60 años a traer al mundo a muchos que hoy son ciudadanos de bien. “Ya son li-cenciados unos, unos andan en la política, unos son doctores”, expresó.

“Yo me sentía emocionada pero primeramente me encomendaba a Dios, que me ayudara y gracias a Dios nunca tuve un percance en los partos, nunca, con ninguno, mamás ni niños; en las comunidades de los alrededores me buscaban a mí.”

Aunque nació en Sinaloa de Leyva reside en León Fonseca desde hace muchos años y des-de joven ha sido buscada por matrimonios humildes para ayudar en los partos.

Los aplausos más fuertes ayer sonaron de sus hijos que la acompañaban al acto, mismos que la ayudaban a responder las preguntas que se le hacían.

“Son más de 60 años, son muchísimos (bebés)”, respondió.

Aunque su edad es avanzada di-ce que todavía asiste uno que otro parto, pues desde que inició el programa Seguro Popular la asistencia disminuyó.

“Iban a que las revisara nada más, ya que estaban un poco di-latadas las mandaba ya para acá (al Hospital)”, indicó. “También cuidaba enfermos en el Seguro, me hablaban los familiares.”

Gracias a Dios, señaló, nunca se le ha muerto un bebé ni una mamá al asistir un parto, labor que aprendió de los doctores al trabajar con ellos.

“Yo trabajé con varios doctores y dije si voy a trabajar pues mejor lo hago sola, cobraba 300 pesos, que 350, que es mucho menos de lo que les cobra ahora un hospital, y recurren todavía a mí.”

La asistencia la brinda en su ca-sa, y así como ayudó a que mu-chos niños nacieran también ella se asistió de otras parteras para tener a sus ocho hijos, sin embargo recuerda con tristeza que el último embarazo fue el que le dio problemas.

Siendo un parto gemelar solo tuvo uno de ellos sin que el médico que la asistía se percatara de que otro bebé había quedado en el vientre.

“Quedé embarazada y me decía el doctor que era un tumor pero yo sentí que se movía y dolores y era un bebé y me llevaron a Culiacán mis hermanas y me atendieron en el hospital y me hicieron la cesárea y me sacaron al otro niño pero ya muerto”, relató.