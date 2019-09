Ramiro domina la técnica para relingar un buen chinchorro y hacerse a la mar

Guasave, Sinaloa.- No todos los pescadores hacen sus redes para la captura de camarón, algunos porque no conocen la técnica y otros porque no quieren o no pueden, para casos como estos está el buen Ramiro Guadalupe Gutiérrez, pescador oriundo de El Huitussi.

El conocimiento le viene desde sus antepasados, recuerda que su abuelo, que en paz descanse, así como su padre, fueron quienes le enseñaron a relingar un chinchorro, como se le conoce a la red que usan para capturar el crustáceo.

En dólares

“Hacer la red es caro porque ya ve que todo se cotiza en dólares. La red en sí es lo más barato del equipo. El cabo es caro, el plomo y las bollas también están caros”, comenta sin detener su labor. El tamaño de la red depende de si se necesita para alta mar o para bahía; en su caso, la mayoría de las que hace son para bahía, con una medida de 200 metros, y le toma alrededor de seis horas para hacerlas por los dos lados.

Un pescador gasta en promedio alrededor de 2 mil pesos en un chinchorro de 200 metros, pero no basta con uno para la temporada. Asegura que el que corre con suerte y no pierde las bollas o los cabos, desmantela la red y la vuelve a armar con más tela nueva, pues por diversos factores esta tiende a romperse antes de que culmine el periodo de captura.

Inversión. En promedio son seis horas las que tarda Ramiro en hacer un chinchorro de 200 metros de largo. Por cada red que hace cobra 300 pesos de mano de obra. Este conocimiento le permite mejorar la economía de su familia.

El beneficio del saber

“Yo para la panga de nosotros hago unos 600 metros, pero como ahorita a mí me pagan por relingar, hago el que me manden a hacer”. Cobra 300 pesos por una red de 200 metros.

Desde hace varias semanas se ha incrementado su labor y es que falta menos de un mes para que se levante la veda, misma que termina el 24 de septiembre en bahías. La gente está preparando su equipo para hacerse a la mar, en su caso este conocimiento le permite obtener un ingreso extra, que en estos tiempos de crisis son una bendición para llevar el pan a la mesa de su familia.