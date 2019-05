Ramón pide que se le incluya en beneficiarios de pensión para discapacitados

Guasave, Sinaloa.- La vida de Ramón Rojo Sosa, de 54 años, dio un radical giro luego de que en 1997 le detectaran elefantiasis, una enfermedad crónica que se caracteriza por un engrosamiento extraordinario en las piernas.

Desde entonces no puede desempeñar ningún trabajo, pues batalla para caminar e incluso tiene que hacerlo descalzo ya que no hay zapatos que se adapten a su condición, se vio imposibilitado para trabajar, por lo que su forma de subsistir se reduce a pedir ayuda a los ciudadanos sobre las banquetas del centro.

Pensó que con la pensión para personas discapacitadas que prometió el Gobierno federal su situación mejoraría, sin embargo, hoy esa posibilidad se esfuma pues le dicen que no fue aceptado, pese a que en un inicio le llamaron para que acudiera a cobrar.

“Yo pienso que debe de haber un error, porque yo me registré, me hablaron al celular de un vecino que fue el que yo dejé anotado, porque no tengo teléfono, para avisarme que fuera, pero cuando llegué allá me dijeron que no había llegado mi tarjeta que porque mi discapacidad no la contempla el programa”.

Ramón solicita a los servidores de la nación que consideren su situación, pues su realidad en las calles es dura, tanto así que hay ocasiones en las que no tiene ni para comer.