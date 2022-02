Ratifican a Abelardo Rodríguez como presidente del Tribunal Municipal en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Hace una semana que se realizó la ratificación como presidente del Tribunal Municipal de Guasave de Abelardo Rodríguez Valenzuela, así lo informó el secretario de la comuna durante una entrevista a medios.

El funcionario destacó que fue un acuerdo entre la administración el sindicato que actualmente tiene la mayoría, por lo que no hay vuelta atrás.

Ratificación

De manera muy hermética, el secretario del Ayuntamiento de Guasave, Adán Camacho Gámez, confirmó que Abelardo Rodríguez Valenzuela fue ratificado como presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.

El funcionario municipal detalló que fue hace una semana aproximadamente cuando sucedió la ratificación y resaltó que no se tuvieron más propuestas, por lo que el acuerdo fue la permanencia de Rodríguez Valenzuela.

Lo que sí dejó en claro es que esta decisión fue tomada con las partes involucradas que serían la administración y el sindicato del Satag, liderado por Célica Berenice Gaxiola, quien ahora tiene la mayoría y por lo tanto la titularidad.

“Esa fue la propuesta, está firmado y es un acuerdo, ahí están las firmas... Ahí está el mismo, esa fue la propuesta en torno a la que hubo acuerdo... Es un acuerdo entre la parte sindical y la administración; es un asunto municipal, a quien se toma en cuenta es al sindicato que tiene la mayoría.”

Al ser cuestionado si el gobierno municipal vio en Rodríguez Valenzuela lo necesario para quedarse en el cargo, el secretario se limitó a decir ‘pues ahí está por alguna razón, y la razón debe ser esa’.

Camacho Gámez enfatizó en que el nombramiento no se dio en lo ‘oscurito’, asegurando que están las firmas que se requieren.

“No es a lo oscurito, tan es público que ahí está la firma, y aquí me están entrevistando y están las firmas de quienes tienen que firmar y de quienes tienen que autorizar, los que tienen que conciliar.”

Al preguntarle sobre el proceso que se tiene en contra Abelardo Rodríguez por presuntas irregularidades en los procesos que se dieron en la administración pasada, el funcionario dijo que a lo que tiene entendido solo se trataba de que no había sido ratificado, pero ahora ya lo está.

“Tengo entendido que el proceso ese tenía que ver con que no había sido ratificado, esa era la versión, entonces el hecho es que ya fue ratificado.”

Camacho Gámez dijo no saber si con esta ratificación pudieran darse más roces entre el Stashag y la administración, aunque reconoció que la relación entre el líder de dicho sindicato y el presidente del Tribunal no es buena.

“No sabría decirte, no he platicado con Pimentel, supongo que la relación no está buena, pero yo no sabría opinar sobre la relación entre ellos: Pimentel tiene todo el derecho como cualquier ser humano de tener su opinión, es totalmente respetable y en ese camino estamos.”