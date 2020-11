Realizan 35 pruebas a probables pacientes reinfectados de Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La Jurisdicción Sanitaria No. 2 ha aplicado 35 segundas pruebas a pacientes que manifiestan haber tenido Covid-19 meses atrás y que actualmente presentan algunos síntomas similares.

La jefa de dicha Jurisdicción señaló que hasta el momento no pueden hablar de reinfecciones, pues no se tienen pruebas certificadas que ambos resultados hayan salido positivos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Segundas pruebas

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria, informó que hasta el momento no tienen respaldo certificado como dos resultados positivos en una misma persona como para hablar de reinfecciones en el municipio de Guasave.

No tenemos oficialmente un respaldo de un laboratorio o de pruebas PCR sobre reinfecciones, no hay dos positivos en una misma persona, por eso no podemos hablar de reinfecciones en el municipio.”

Sin embargo, Preciado Machado reconoció que sí han aplicado segundas pruebas en más de 30 pacientes.

“Sí hemos hecho segundas pruebas, tenemos un promedio de 35 pruebas de este tipo y que ninguna nos ha salido positiva como reinfección; porque algunos pacientes nos comentan que ya tuvieron Covid en meses pasados pero al cuestionarlos sobre si se hicieron la prueba y tienen el resultado, nos dicen que no, que solo tomaron el tratamiento, entonces no podemos decir que tenemos una reinfección si no hay documentada una primera prueba certificada como positivo.”

La doctora detalló que en el caso de los pacientes que sí tienen una prueba inicial confirmada como positiva, en esta segunda prueba aplicada los resultados han salido negativos.

A los pacientes que sí tienen una prueba positiva y que ahora con el cambio de clima han manifestado algunos síntomas, se les ha hecho la prueba de nuevo y han salido negativos.”

El llamado

La jefa de la Jurisdicción enfatizó que precisamente ante el cambio de clima, muchas de las enfermedades respiratorias tienen síntomas similares, pero eso no necesariamente indica que sea Covid, por lo que llamó a la ciudadanía a acudir con un médico para recibir atención especializada, pero además, para descartar o bien, para confirmar un diagnóstico.

“Hay que tomar en cuenta que el virus anda circulando, pero no todo es Covid y justo por eso la población no debe de automedicarse; debe de buscar atención médica y descartar dengue, influenza o cualquier otra enfermedad respiratoria.”

Riesgo

Se ha comprobado que el Covid afecta a los pulmones y que la recuperación al 100 por ciento podría tardar incluso meses, y mientras se está en convalecencia, el organismo aún está débil y puede adquirir otras enfermedades y es ahí en donde se podría complicar el cuadro.

“Cualquier proceso infeccioso en nuestro organismo deja secuelas de leves hasta severas y se ha visto que el Covid ha dejado daño a nivel pulmonar y el paciente tarda meses en recuperarse al cien por ciento, y si mientras la convalecencia presenta otro cuadro infeccioso, ya sea bacteria o virus, como la influenza, pues pueden presentarse complicaciones serias, por ello es fundamental la vacunación, más aún sí ya se tuvo Covid.”