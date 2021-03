Realizan campaña de limpieza para preservar vida marina en Las Glorias

Guasave, Sinaloa.- El subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado comentó que la campaña de limpieza de playas que se está llevando a cabo en los 10 municipios costeros de la entidad, no solo es con el fin de tenerlas aseadas, sino también de preservar la vida marina.

Jesús Tesemi Avendaño Guerrero señaló que hay unos municipios en los que ya han trabajado al respecto, como son Mazatlán, Elota y Navolato. Ayer le tocó a Guasave, y la siguiente parada será en las playas de Ahome.

Programa

El funcionario estatal hizo hincapié en fortalecer la limpieza de las playas con la finalidad de restaurar el área, protegiendo a las especies marinas y sus alrededores, además el programa no se lleva a cabo con el fin de la apertura de balnearios para la Semana Santa, sino que se realiza todo el año para preservar la vida marina y las playas.

No necesariamente nosotros hemos hecho las campañas de limpieza en las playas cuando no ha habido vacaciones, o bien, en días de asueto, sino que lo hemos hecho hasta en plena pandemia, cuando hemos estado confinados”, explicó.

La campaña de limpieza de playas es todo el año, la que lógicamente se lleva a cabo en los 10 municipios costeros, y se puede repetir, declaró.

“No es limitativo esto, que porque hoy estamos en Guasave ya no podemos estar, si nos invitan, si nos dicen tenemos un proclamo de playa o tenemos otro lugar donde ellos como municipio que son nos puedan identificar un lugar viable para hacer limpieza, nosotros, con los recursos humanos que tenemos, materiales y financieros, vamos a estar ahí siempre”, comentó Avendaño Guerrero.

Imágenes de la limpieza de playa Las Glorias en Guasave/El Debate

Participación

Queda claro que como política pública no pueden estar solos, porque si trabajan de la mano se puede llevar a cabo con éxito el mantenimiento de las playas de manera ordenada y limpia, tanto el gobierno del estado y el municipio pueden colaborar en conjunto con la ciudadanía, haciendo conciencia para que la gente y futuros visitantes de estas áreas, tengan esa zona más bonita, evitando la propagación de basura, plástico y botellas, con la finalidad de preservar el ecosistema marino, es por eso que se lleva a cabo esta campaña de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, manifestó.

“Yo siempre lo he dicho, lo he reiterado, el gobierno del estado puede hacer su esfuerzo y el municipio el suyo, pero lógicamente si vamos coordinados podemos tener más éxito, en caso de no haber participación ciudadana”, destacó el subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la entidad.