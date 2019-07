Rechazan usuarios el aumento a la tarifa del transporte urbano

Guasave, Sinaloa.- La aprobación al incremento en la tarifa del transporte urbano ha generado la molestia de los usuarios, quienes argumentan que la mayoría de las unidades que prestan el servicio no están en buenas condiciones.

En un pequeño sondeo realizado con habitantes del municipio, todos los encuestados catalogaron el aumento como algo injusto y como un golpe al bolsillo de quienes utilizan ese medio de transporte diariamente.

Inconformidad

María Espinoza, usuaria diaria del transporte público, señaló que se le hace injusto el aumento, tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentran los camiones urbanos en la ciudad.

Yo tomo el camión todos los días para ir al trabajo y para regresar a mi casa, la verdad no me parece justo este aumento porque las unidades no están en buenas condiciones y el servicio que se brinda no es el mejor.”

Karla Liliana Figueroa López coincidió en que el estado de la flota de camiones urbanos no es bueno y por ello no se justifica el aumento.

“Pues los urbanos están en malas condiciones como para cobrar una cuota muy alta, todavía si el transporte se encontrara en buen estado tal vez valiera la pena pagarlo, pero lamentablemente en Guasave no es el caso.”

Juan González manifestó que debería ser prioridad mejorar las unidades en las que se brinda el servicio, antes de autorizar incrementos en el costo. Explicó que el argumento de que el aumento es precisamente para poder mejorar las condiciones de los urbanos ya no es creíble, pues lo mismo se dijo en el último incremento y las unidades continúan iguales.

Golpe al bolsillo

Narcia Valverde Pérez señaló que quienes utilizan el transporte público para trasladarse lo hacen por necesidad y ante la falta de un vehículo propio, por lo que el aumento en la tarifa sí perjudica la economía de las familias.

“Hay personas que utilizan hasta seis urbanos de manera diaria, personas que trabajan, pero que además también solventan el gasto del transporte de los hijos que van a las escuelas, menos mal que a la tarifa de estudiante no le subieron, porque entonces el gasto sería aún más; la verdad es que es algo injusto que sí afectará el bolsillo de los usuarios.”

Mal estado. Muchas de las unidades muestran daños en la carrocería, además de ser de mo-delos muy viejos en comparación con otros municipios.

Prefieren caminar

Elaine Izquierdo comentó que hace meses dejó de utilizar el transporte público debido al mal estado en el que se encuentran las unidades y por el precio que sin aumento ya consideraba injusto.

“La verdad hace meses que casi no me subo a un urbano, precisamente por eso, porque me parece injusto el precio comparado con el servicio que se brinda; lo he utilizado en alguna emergencia, pero prefiero trasladarme caminando, aún con el calor, pues la mayoría ni aire tiene.”

Lo mismo pasó con Ramiro Ibarra Villegas, quien dejó de utilizar el transporte público de forma constante en los últimos meses y señaló que dicho aumento en Guasave no está para nada justificado, pues comparando los camiones con los de otras partes del estado, los del municipio están en pésimas condiciones.