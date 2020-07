Reciben con manifestación a Quirino en Guasave, piden carretera

Guasave, Sinaloa.- Aprovechando la visita que sabían que el gobernador del estado haría a El Amole, donde inauguraría la segunda etapa de la ampliación a la carretera a Las Glorias, un grupo de vecinos de la comunidad de Cañada Verde se organizaron para recibir a Quirino Ordaz con una manifestación Pacífica.

Con una lona que fue colocada en la carretera, así como con cartulinas, los vecinos dieron la bienvenida al primer mandatario estatal. Marcia Gabriela Leyva, una de las manifestantes detalló que han solicitado esta obra desde el gobierno municipal de Ramón Barajas, sin embargo nunca habían tenido respuesta.

La construcción de dicha carretera es de un kilómetro con 800 metros, tramo que cuando llega la temporada de lluvias queda intransitable. "Es un problema muy grande porque los niños y los estudiantes no van a la escuela cuando hay lluvias, porque los camiones no quieren entrar y para sacarlos tampoco es posible, incluso hay quienes nos quedamos sin trabajar en esos días, donde no se puede entrar ni salir" expresó.

Con una lona que fue colocada en la carretera, así como con cartulinas, los vecinos dieron la bienvenida al primer mandatario estatal/Foto: Vicente Guerrero

RespuestaTras recibir la solicitud Quirino Ordaz Coppel reconoció la necesidad y urgencia que hay para que se realice la obra. "Vemos que la petición que nos hacen es realmente una necesidad, algo que a ellos les afecta mucho, es una obra muy noble y necesaria, así que se les va a hacer, yo me comprometo con ellos a que se les va a construir esta carretera que tanta falta les hace.

"Aseguró que en algunos días, cuando se concluya la carretera a Pitahayitas, harán lo pertinente para iniciar los trabajos en dicha comunidad.

un grupo de vecinos de la comunidad de Cañada Verde se organizaron para recibir a Qurino Ordaz con una manifestación Pacífica/Foto: Vicente Guerrero

