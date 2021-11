Recolección de basura en Guasave debe regularse inmediata y formalmente, opinan

Incluso, dijo que existe un problema desde el momento en que el chofer del camión decide por dónde sí recoger la basura y por dónde no, tanto en el Centro y sus colonias como en las comunidades. “Es una problemática que ojalá no se vaya más allá a un problema de salud pública, porque entonces, a partir de ahí las autoridades correspondientes sí van a querer tomar acciones adecuadas. Para qué esperar al niño ahogado, es urgente que se dé una solución y un rumbo para mejorar,” sostuvo.

Crescencio Flores reconoció que lo que faltó tal vez fue una mejor política de comunicación hacia la ciudadanía; es decir, exponerle la importancia de haber rescatado una concesión. “Tal vez, una vez que se rescató no se hizo el esfuerzo suficiente, pero no es para cuestionarla, sino en todo caso para mejorar esas bases que ya le dejaron puestas a este nuevo gobierno.”

Cabe destacar que desde la primera semana de su gobierno, el presidente municipal Martín Ahumada reconoció el problema de la recolección de basura al informar que la administración anterior dejó funcionando solo 8 de los 17 camiones recolectores de basura que se tenían en el municipio, pero en 3 de esos 8 no funcionaba el sistema de compactación. Ante esto, el ex director de Obras y Servicios Públicos de Guasave, Mauricio López Parra, opinó, y aunque reconoció los problemas de los camiones, lanzó una solución aparentemente sencilla: “cuestión de que los arregle”.

El problema más latente que ha encontrado la Dirección de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Esaú López Bojórquez, es la recolección de la basura, no solo en las comunidades y sindicaturas, sino en las colonias de la ciudad. Reconoció que no son los mismos horarios y hay retrasos.

