Recolector de basura de Guasave exige pagos de quincenas atrasadas

Culiacán, Sinaloa.- Un trabajador del Ayuntamiento, de la dirección de Servicios Públicos que se encarga de la recolección de basura, denunció ante este medio informativo que tiene quincenas sin recibir su sueldo.

Señaló que no todos los empleados asignados a esta tarea están recibiendo su salario desde que el municipio se ha hecho cargo de prestar el servicio de recolección de basura.

Desesperación

Domingo Montoya López acudió a la redacción de este medio informativo, motivado por el desespero y la necesidad, pues desde hace varias quincenas que no está recibiendo el pago por su trabajo como recolector de basura, y aseguró que más compañeros se encuentran en la misma situación, sin si quiera recibir la tarjeta de nómina.

“Desde que entró la basura por el Ayuntamiento no me pagan, somos varios los que estamos igual, sin que se nos pague, pero sí hay unos que van llegando y ya tienen la tarjeta, y nosotros desde cuándo andamos y no nos pagan, y luego trabajamos horas de más y ni así; según nos dijeron que nos iban a pagar con tarjeta, pero no nos han dado nada, no tenemos la tarjeta y nos andan con mentiras”.

El denunciante explicó que él y sus compañeros están asignados a los camiones recolectores y que aunque no han recibido su sueldo, no han dejado botado el trabajo, pues lo necesitan, sin embargo, les está siendo imposible sobrevivir sin recibir la quincena.

“La verdad es que hemos tenido mucha paciencia, porque estamos así desde que entró el Ayuntamiento con la basura, por lo mismo, porque uno necesita el trabajo, pero también el sueldo”.

Montoya López dijo que para poder salir con los gastos diarios, y la comida, ha tenido que trabajar como pintor y jardinero, pero la situación no está como para regalar el trabajo.

“Yo me hago cargo de mi mamá y el dinero es necesario, los demás tienen familia, yo no sé cómo es que le hacen; yo trabajo en todo, a todo lo hago, tengo trabajos de jardinería, de pintor y así es como he estado sobreviviendo”.

Sin solución

El trabajador indicó que ya han tenido acercamiento con el director de Servicios Públicos, Rolando Gálvez, pero solo les da largas y les promete que a la siguiente quincena se les pagará acumulado.

“Fuimos con el director de Servicios Públicos, pero nos dicen puras mentiras, no nos dicen ninguna razón, solo nos traen yendo y viniendo con promesas que no cumplen, nos dicen que nos van a pagar la otra quincena y vamos y nos salen con que nos pagarán doble la otra quincena y volvemos y nada, y eso ya es cuento chino, siguen sin pagarnos y uno trabaja por necesidad, nosotros estamos demostrando que somos responsables con el trabajo, porque seguimos a pesar de que no nos pagan, no hemos dejado de trabajar”.