Reconoce que el PRI propone pero no defiende, ni acuerda

Guasave, Sinaloa.- La diputada independiente, Flora Miranda, consideró que pese a que el PRI destaca ser un grupo productivo en iniciativas, no están defendiendo, no están llenando acuerdos y en otro sentido son iniciativas que se presentan porque son temas de Ley Orgánica.

Señaló que la productividad no está en cuántas iniciativas se presenten, sino cuántas se logran, se pelean y se procesan para que esta suba al pleno y salga votada, “porque si de productividad se habla y sin hacerle un comercial, Angélica Rivas va arriba de 500, 350 en los procesos pasados. Aquí se trata de cuántas defiendes, cuántas procesas y cuántas se dictaminan.”

Temática

Contrario a las declaraciones que hizo el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, Flora Miranda cree que sí se le ha estado dando celeridad a la llamada congeladora legislativa, “hay temas muy importantes, ahí sacó el grupo parlamentario el del matrimonio igualitario que no se había atrevido a sacar. Hay muchas iniciativas de un mismo tema, desde seis, siete a 10 iniciativas, eso permite que le dé celeridad a esa llamada congeladora”, externó.

Refirió que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no está defendiendo, no están llegando a acuerdos y son iniciativas que se presentan porque son temas de Ley Orgánica, temas que sí impactan a un Congreso pero no tanto a los grupos sociales.

Señalamientos

Reconoció que el PRI tiene iniciativas importantes como la Ley Ganadera, sobre todo proponen que debe recuperarse el estatus sanitario, pero el grupo parlamentario de Morena también propone otro, por lo que considera que las dos se deberán de juntar y sacar una buena ley.

“La productividad debe medirse en la dictaminación de estas leyes, que se concreten en las reformas que le hagan bien al estado y en ese sentido pudiéramos estar al parejo todos porque hay temas donde nos hemos sumado al 100 por ciento por unanimidad del Congreso, porque es algo que impacta al estado. Pienso que cada diputado hace la representación de acuerdo con sus comisiones y convicciones del partido, pero legislados pocos, y hay que esperar a que la congeladora se termine de descongelar.”