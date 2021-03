Reconoce subsecretario de Medio Ambiente que han crecido basureros clandestinos

Guasave, Sinaloa.- El subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, comentó que están bien identificados los basureros clandestinos en Guasave, los cuales pueden ser controlados por la empresa particular que opera el relleno sanitario que aquí se tiene.

“Tenemos identificado ese problema, no se puede negar que hay tiraderos a cielo abierto en el estado de Sinaloa, no son muchos los municipios que cuentan con un relleno sanitario como tal, y en el caso de Guasave cuentan con uno, operado por una empresa particular, no obstante, a pesar de que también hay tiraderos o basurones, pueden tenerlos controlados, identificados”, indicó.

Controlados en el sentido de que no se propague ningún problema de vectores ni nada, pero también es que no cumplen con la norma, entonces, Guasave en particular sí cuenta con un resolutivo pacto ambiental dado por nosotros para construir un nuevo relleno sanitario que será operado por el municipio y con ello podrán combatir o aminorar que estén saliendo más basurones clandestinos”, insistió.

Avendaño Guerrero señala que si le preguntan a nivel estado sobre el tema de los basureros clandestinos, sí han encontrado que estos se han incrementado, pero han tenido mucha coordinación con los ayuntamientos para poder combatir ese problema”, finalizó el funcionario estatal.