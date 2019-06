Reconversión de cultivos debe ser apoyada: Rojo

Guasave, Sinaloa.- Para que ya no se den los problemas que año con año se suscitan por la elevada producción de maíz blanco en Sinaloa, es evidente que hace falta una buena reconversión de cultivos, precisó el dirigente de Caades.

Gustavo Rojo Plascencia dijo que ellos han sido insistentes en que para que esto sea una realidad el gobierno debe apoyar a los productores desde un inicio, ya no con promesas, sino dándoles certidumbre. “Tiene que ser una reconversión apoyada, ya no es de palabras, no es de que al final te voy a dar un incentivo, porque ya nadie cree en esas promesas”.

Apoyo

“Te pongo un ejemplo, si se va a definir por un cultivo de maíz amarillo, que te apoyen de inicio con la semilla y que tengan ya definido un esquema de comercialización donde el productor le entre apoyado y que al final tenga la certeza de que se va a comercializar sin problema”.

Dijo que ellos ven en el maíz amarillo una buena opción para establecer, pues señaló que México es deficitario en este producto. “Somos deficitarios, se importa mucho maíz amarillo a México y yo creo que sería una de las opciones”.

Mencionó que hay otros cultivos que están siendo de mucha importancia en el estado, como lo son las berries; sin embargo, dijo que en el caso de este tipo de frutos son de mucho costo y no cualquier productor tiene lo que se necesita para establecerlo. “No cualquier productor le puede entrar ni tiene la infraestructura ni la manera económica para entrarle”.

Rojo Plascencia puntualizó que se tiene que hacer un buen análisis de lo que es más viable.