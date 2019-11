‘Recordarán a mis dos gallos de oro’: Camila Valencia

Guasave,Sin.- Me hubiera gustado que en vida su trayectoria artística fuera reconocida pero lamentablemente no se pudo, dijo Camila Valencia.

A través de una entrevista telefónica la esposa de Lalo ‘El Gallo’ y madre de Valentín Elizalde expresó su agradecimiento al público guasavense y a la alcaldesa, María Aurelia Leal, por el homenaje que se llevará a cabo el 24 de noviembre para recordar la trayectoria que tuvieron los dos gallos de oro, como eran reconocidos en el ámbito artístico.



El recuerdo

A días de que se cumpla un año más del fatal accidente en el que perdió la vida Lalo ‘El Gallo’, luego de una presentación, su esposa Camila lo recuerda con amor, así como a su hijo Valentín Elizalde, que con tan solo 27 años de vida fue asesinado a las afuera del palenque de Reynosa, Tamaulipas, último escenario donde brilló.

“El mes de noviembre es una de las fechas que más me pegan, ya que en ese mes mis dos amores murieron. Son fechas que me llenan de nostalgia y me da una gran depresión”, señaló.

La madre del Gallo de Oro agradece a los fans que sigan estando presentes, a pesar de los años que han pasado, escuchando los éxitos que su hijo dejara grabados con las decenas de discos que logró en su corta carrera musical.

“Me siento muy afortunada que sigan recordando a mi Vale, además viajan desde muy lejos para conocer la tumba donde le dejan recados, agradeciéndoles por algunos milagros que le atribuyen a él”, expresó.

Homenaje

Será en la iglesia de la Virgen de Guadalupe donde se lleve a cabo la misa de acción de gracias en honor de la memoria de los dos Gallos Elizalde en punto de las 16:00 horas, y más tarde se trasladará la familia Elizalde Valencia y las autoridades municipales al malecón María del Rosario Espinoza, donde se colocará la estrella que lleve por nombre Lalo ‘El Gallo’, y para finalizar el homenaje se colocará un escenario afuera del Panteón Municipal, donde se espera la presencia de los fans de ‘El Vale’ y Lalo ‘El Gallo’, así como a todo el público interesado al evento.