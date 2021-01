Refuerza Tránsito operativo contra motociclistas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante el llamado realizado por el director del Hospital General de Guasave y las estadísticas de las atenciones de Cruz Roja a accidentes viales, principalmente en donde se ven involucradas motocicletas, la Dirección de Tránsito Municipal reforzó los operativos en contra de las pequeñas unidades, señaló el titular de dicha dirección.

Añadió que en promedio, a la semana, se detienen 15 motocicletas, principalmente por circular a velocidades no permitidas.

Rigoberto Camacho Camargo, director de Tránsito en Guasave, informó que tras sostener una plática con el director del Hospital General y al analizar las estadísticas de accidentes de motocicletas, se tomó la decisión de reforzar los operativos, aunque aclaró que ya no los llevan a cabo en forma de retenes.

Se están implementando operativos de movimiento, no retenes, no hemos parado, las personas que andan circulando a exceso de velocidad o que no están respetando los señalamientos o los reglamentos de tránsito, se está actuando en consecuencia.”