Regidores, con asistentes que ganan $10 mil al mes

Guasave, Sinaloa.- A propuesta de la alcaldesa Aurelia Leal López, cada uno de los regidores del municipio cuenta con un asesor que está dado de alta en la nómina y gana 10 mil pesos mensuales.

La mandataria justificó que esta es una acción de administraciones pasadas en las que solo tenían este privilegio los del PRI, a la vez que negó que en dicha situación haya nepotismo, pues algunos de los asistentes son familiares directos de los ediles.

Yo les hice la propuesta, no me metí en las decisiones de cómo lo hicieran, es una definición que yo tomé de darles también un espacio digno para cada regidor, para que despacharan como debe de ser y pues creo que ellos merecen este asistente”, expresó.

En la lista de asistentes se encuentra el secretario general del PAN, Manuel de Jesús Izaguirre Islas, quien ha sido criticado por ser asesor de la regidora de MORENA, Rebeca Bañuelos.

Sobre este caso Leal López dijo que queda a criterio de cada uno de ellos pero que desconocía el caso.

Yo no sabía esto, yo nada más les dije aquí está, van a nombrar a su asistente, a su auxiliar, ya la ética depende de cada regidor que hizo la propuesta, yo no la hice y respeto lo que ellos han venido realizando, pero yo creo que el hecho de que trabaje en un partido alguien no significa que no merezca estar en un empleo”.