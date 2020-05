Regidores de Guasave ignoran propuesta de donar sueldo contra Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Solo uno de los 12 regidores guasavenses ha accedido a donar una parte de su sueldo para contribuir con los gastos que le está generando al gobierno las labores preventivas contra el covid-19.

Jorge Humberto Hernández Escobedo, oficial mayor del Ayuntamiento, dijo que el llamado a los ediles guasavenses fue abierto, aunque reconoció que no se les giró ningún oficio haciéndoles una invitación después de que la alcaldesa lo hiciera públicamente.

Disposición

“Hasta ahorita el único que desde un principio apoyó fue el regidor Diego, con un mes de sueldo, de ahí para allá no me han pasado a mí esa señal. Hasta ahorita nada más él”, indicó.

“La invitación fue abierta, no fue formal pero estuvieron enterados, claro, esperemos que sí se sumen más pero a mí hasta ahorita no me ha llegado la señal, a lo que estamos viendo sí se va ocupar, sobre todo a lo mejor después con despensas y eso, el recurso sí va hacer falta.”

Aportación

Hernández Escobedo informó que con la donación de sueldo que hicieron funcionarios municipales se logró reunir alrededor de un millón 600 mil pesos.

“Algunos donaron una quincena, otros donaron dos mil pesos, algunos el 25 por ciento de su sueldo, todo depende, fue variable de acuerdo con el sueldo de cada uno, pero los directores generales sí en su mayoría aportamos un mes de sueldo”, expuso.

Lo que ganan

En el caso de los regidores todos tienen la misma percepción, de alrededor de 28 mil pesos mensuales, de lo cual ellos podrían decidir cuánto donar en caso de tener la voluntad para hacerlo.

“Como es voluntario no podemos forzarlos pues pero lo ideal es que fuera pronto, desconozco cuándo se les invitó porque a mí me tocó cuando le hicieron la invitación en una reunión con directores, bajamos la señal con nuestros empleados pero con regidores se hizo después”, expuso.

Apoyo

En días pasados, al poner en marcha el reforzamiento de labores de sanitización con el apoyo de organizaciones como la Caades, la alcaldesa hizo alusión al apoyo que mostraron los funcionarios municipales donando una parte de su sueldo para apoyar estas acciones.

“Los funcionarios donaron algunos un mes de salario y otros 15 días de salario, completamos dos millones de pesos para destinarlos al sector salud para que tuvieran todos los insumos necesarios para que ellos hicieran frente al coronavirus, la prioridad de esta administración es la salud de los guasavenses, así como la seguridad pública de los guasavenses. Hemos priorizado, así como el deporte, pero hoy le estamos haciendo frente a esta área tan importante y Dios nos permita que nos libremos de toda pandemia.”

Te puede interesar

Registran 10 muertes por coronavirus en Sinaloa; suman 187 en total

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Personal médico enfrenta desafíos éticos ante Covid-19