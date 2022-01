Regidores invitan a alcalde a cambiar linchamiento social por civilidad política

Guasave, SInaloa.- Un llamado a entrar en un trabajo de civilidad política hicieron los regidores de Morena, al presidente municipal Martín Ahumada Quintero, ya que de seguir los temas de descalificación y linchamiento mediático solo los llevará a más confrontación, externó Julio Iván Villicaña Torres.

Indicó que es falso que se hizo un aumento del 62 por ciento al salario de regidores, y que lo van a demostrar dando a conocer una nómina de la última quincena de diciembre y primera de enero, "No se puede dar un aumento sin una reforma al tabulador por que si se hace así la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos requiere. Sin hacer esa reforma no podemos estar por encima del tabulador, por eso no hay ningún aumento.”

En compañía de los regidores de Morena, Sergio García, Maura Guerrero, José Luis Quevedo, y la síndica procuradora Georgina Burciaga, Villicaña Torres externó que tras la aprobación del presupuesto 2022, que se llevó a cabo en la sesión del pasado día 31, se ha dado desinformación y confusión en torno a la petición de aumento de sueldo que hicieron, bajo la justificación para apoyo social.

El aumento que se hizo para el tema de regidores en comparación con el año anterior es de un millón 749 mil 468 pesos.

Aclaró que el sueldo que perciben como regidores a la quincena hasta hoy es de 12 mil 880 pesos, del cual dijo que se llegan a destinar hasta 8 mil en apoyo social.

"Se aprobó un presupuesto para regidores porque fuimos muy claros que se necesitaba presupuesto para gestión social y ayuda para gente necesitada, que recurren a la oficina de regidores."

Reiteró que ven una administración que trae más visión empresarial que social, mientras que ellos que se deben a un partido político y buscan apoyar a la gente.

Julio Villicaña declaró que el tema de aumento de sueldo tiene que pasar por cabildo, y se habrá de discutir cuánto y se aprobará o rechazará, "pero ahorita estamos hablando de cuestiones hipotéticas".

En rueda de prensa expusieron que se ha buscado el acercamiento con el alcalde, pero cuando por diferencias políticas se rompe un orden institucional y se pierde el respeto a los diálogos, y entablar acuerdos es difícil.

"Vemos un ataque sistemático hacia nuestra fracción, hacía el partido, tratando de confundir a la ciudadanía, en ese sentido como regidores de Morena que hemos sido los más golpeteados y tratando de desvirtuar el trabajo que hemos venido realizando, y desprestigiarnos".

"Nosotros queremos el bien de Guasave y llegar a acuerdos políticos que beneficien a la ciudadanía pero obviamente en consensos, no por una línea recta y una mano que pretenda dar órdenes y que nosotros sigamos nomás esa ruta." señaló.

Sergio García dijo que por años ha trabajado en el servicio público, se ha desempeñado en diferentes funciones, y consideró que se ha manejado con honestidad y ahora a raíz de una petición que hicieron se les ha querido crucificar y que desde su formación no es la correcta.

Referente al aumento que solicitaron dijo que se hizo porque buscan hacer las cosas con transparencias y no por debajo de la mesa.

"Si ha caso pedimos un mayor presupuesto para los regidores, fue precisamente porque queremos todo transparente, nada de dividas o apoyos por debajo de la mesa, queremos y quiero tener la forma de ayudar a la gente y en ese sentido fue la petición."

Exhortó a la ciudadanía a que se fijen en los comentarios y aseguró que se pretende haya civilidad política porque tienen la manera y las ganas de hacer todo por Guasave.